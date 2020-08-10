مشهد يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى بطفل من حافة نافذة من طابق مرتفع.. فيديو

كشفت لقطات تحبس الأنفاس لرجل يتدلى بطفل من حافة بطول عشرة أقدام بينما يتجمع حشد مرعوب أدناه.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، اندلعت صرخات المارة في الشارع بمنطقة ويكفيلد البريطانية أمس، حين تدلى رجل من النافذة وهو يحملا طفلا صغيرا تحت ذراعه بينما يتشبث بإ طار نافذة آخر .





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وتظهر اللقطات المروعة الرجل الذي كان يرتدي سروالًا قصيرًا وصندلًا وهو يتأرجح بالطفل عبر حافة نافذة بينما صرخ المارة في وجهه وتجمعوا أسفل الحافة للإمساك بالطفل في حال سقوطه.





بعد تأرجح الطفل، رفعه الرجل المجهول مرة أخرى من خلال نافذة شقة في الطابق العلوي أعلى محل تجميل.





تم استدعاء الشرطة لمواجهة الحادث مساء السبت في ستاشن رود، فيذرستون، ويكفيلد، ويست يوركشاير.







