أول تعليق من حسين الجسمي بعد الهجوم عليه بسبب لبنان

عن صمته، فى أول تعليق له بعد الأزمة التى مر بها فى الأيام الأخيرة، حيث تم اتهامه بهجومه على اللبنانيين بعد الأحداث المؤسفة وانفجار مرفأ بيروت.

وقال حسين الجسمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "صمتنا احترامًا تربّينا عليه.. نسامح ونحسن الظن كرمًا.. ونتجاهل شموخًا .. جميعكم نحب".

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وتعرض النجم الإماراتي حسين الجسمي للتنمر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بعدما ربط عدد من النشطاء بين تغريدة لـ الجسمي قبل تفجيرات بيروت بساعات قال فيها: "أنا بحب لبنان لتخلص الدني".

وسرعان ما دشن محبو حسين الجسمي هاشتاج للدفاع عن المطرب الإماراتي، والرد على التطاول عليه من حملة التنمر التي تعرض لها.





وتضامن مع الجسمي عدد من أصدقائه ومنهم مواطنته الإماراتية أحلام الشامسي بسبب دعمه لـ لبنان بعد تفجير مخزن في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.





وغردت أحلام الشامسي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة "فخر بلادي الامارات اخويه #حسين_الجسمي".