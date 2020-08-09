وفاة الفنان السوري طوني موسى متأثرا بإصابته بـ كورونا

وكان أعلن نجل الفنان الراحل داني موسى عن اصابة والده ودخوله المستشفى امس بسبب فيروس كورونا وأنه يخضع للعلاج.

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يذكر أن الفنان طوني موسى، ولد في مدينة دمشق، بدولة سوريا وخاض دورة في الدراما أقيمت في نقابة الفنانين، حيث كان عضوًا في نقابة الفنانين منذ عام 1985.





وتنوعت أعماله بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، ومن أبرز أعماله الفنية: الرجل الذي ضحك على الملائكة، الناس اللي بالسما الثامنة، الأم، حكاية لها بداية مالها نهاية، قصة حب، انتقام الزباء، فوزية، وداعًا زمن الصمت، ببساطة، أحلى أيام، والجزء 11 من مسلسل باب الحارة، والذي يعد آخر أعماله.