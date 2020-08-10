إعلامية كويتية: حزب الله نهب 70 مليار دولار معونات الخليج للبنان والسيناريو لن يتكرر

حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، من إندلاع حرب أهلية فى لبنان على خلفية تطورات الأحداث المؤسفة فى لبنان بعد الثلاثاء المشؤوم الذى أودى بحياة العشرات وإصابة الآلاف وخسائر مادية تقدر بملايين الدولارات.





وأوضحت"الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـصدى البلد"، أن الشعب اللبنانى طفح به الكيل وخروجه فى مسيرة احتجاجية ومظاهرات عمت أرجاء شوارع العاصمة اللبنانية بيروت وتعليق المشانق للفاسدين تعبيرًا عن الخروج على الفساد وعلى الدولة المختطفة من قبل حزب الله اللبنانى المدعوم من إيران الذى نهب لبنان وحوله لدولة فقيرة معدمة.





وتساءلت الرشيد من المسؤول عن إعمار الدمار فى بيروت الحكومة أم الشعب، فالدول الخليجية التى دفعت ملايين الدولارات فى السابق وسرقتها الحكومات المتعاقبة التابعة لحزب الله لن يتكرر السيناريو مرة أخري ولن تدفع دولارا واحدا. لافتة إلى أن مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لـ لبنان خلال التاريخ تجاوزت الـ 70 مليار دولار أمريكي.





دعا المشاركون في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم لبنان إلى ضرورة إجراء تحقيق محايد وموثوق ومستقل بشأن انفجار مرفأ بيروت، كما اتفقوا على تسليم المساعدات مباشرة للشعب اللبناني.





وانعقد الأحد مؤتمر دولي افتراضي لدعم بيروت، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية الفرنسية وأمين عام الأمم المتحدة، وذلك في أعقاب الانفجار المدمر الذي هز العاصمة اللبنانية الثلاثاء الماضي.





وأشاد البيان الختامي للمؤتمر "بالشجاعة الملفتة التي أظهرها أول المستجيبين والأطقم الطبية وفرق البحث والإنقاذ وجميع اللبنانيين والفرق الدولية المرسلة إلى بيروت لمساعدة الضحايا وتقديم جهود طارئة، بما في ذلك الصليب الأحمر وفرق الدفاع المدني اللبناني".





وشدد المشاركون على أن "المجتمع الدولي وأقرب أصدقاء لبنان وشركاءه لن يخذلوا الشعب اللبناني".





وقرّرت الدول والمنظمات الدولية المشاركة "العمل بحزم وبالتضامن لمساعدة بيروت والشعب اللبناني على تجاوز نتائج مأساة الرابع من أغسطس. واتفقوا على حشد موارد مهمة في الأيام والأسابيع القادمة بهدف تلبية الاحتياجات الفورية لبيروت والشعب اللبناني على أكمل وجه".