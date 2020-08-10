محمود حسين: اتحاد الكرة لا يملك إجبار المصري على المشاركة أمام الحدود

أكد محمود حسين، وكيل لجنة الشباب بالبرلمان، أن صحة اللاعبين والمنظومة الرياضية هى الأهم.

وقال محمود خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "أتمنى الشفاء للمصابين بفيروس كورونا في المصري، صحة اللاعبين والمنظومة الرياضية هى الأهم".

وأكمل ردا على بيان اتحاد الكرة: "مفيش حد بيحاول يعدي نفسه بالفيروس، اصرار اتحاد الكرة على إقامة مباراة المصري والحدود أمر غريب، فالفريق لديه حارسين مصابين بفيروس كورونا والثالث كان يعاني من إصابة عضلية".

وأضاف: "وزير الرياضة أبلغني بأنه سيجتمع مع اللجنة الخماسية بشأن أزمة لقاء المصري والحدود".

وأتم: "المصري لديه 24 لاعبا مسجلين في قائمته لدى اتحاد الكرة، والاتحاد لا يملك إجبار المصري على المشاركة في مباراة الحدود".