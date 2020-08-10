قبيل تدريبات عسكرية تركية.. الجيش اليوناني يرفع حالة التأهب ويستدعي الضباط

كشفت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، عن رفع الجيش اليوناني حالة التأهب القصوى بين صفوفه قبيل تدريبات عسكرية تركية.





وقالت وسائل الإعلام إن الجيش اليوناني استدعى الضباط المجازين إلى أماكن الخدمة الخاصة بهم.





وأضافت أن التدريبات التركية ستجري في جزيرة رودس اليونانية.





وفي أعقاب الاتفاق بين مصر واليونان الذي وقع الخميس على تخصيص منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بها زاعمًا بأن اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين "باطلة" وأعلن عن مواصلة بلاده عمليات الحفر في المناطق المحددة في الاتفاق التركي الليبي الذي قالت اليونان إنه ألغى باتفاقها مع مصر.





كما ألغى أردوغان المحادثات الاستكشافية مع اليونان التي كان من المتوقع أن تبدأ يوم الجمعة 28 أغسطس.



