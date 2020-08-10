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رياضة

نجمة سلة الزمالك تتعافى من كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:57 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
تعافت ندى الجيزي لاعبة الفريق لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك من فيروس كورونا المستجد عقب إجراء مسحه أول من أمس وظهور النتيجه اليوم ليتأكد شفاؤها من الفيروس.

كما تتحسن حالة شقيقتها نوران لاعبة فريق السلة ووالدة الثنائي وينتظرن إجراء مسحة أخرى بنهاية الأسبوع الحالي.

وأكدت ندى الجيزي أنهن خضعن لمسحة كورونا، وثبتت سلبية حالتها ولكن كان العكس لشقيقتها ووالدتها.. موضحة أنهن لايعرفن سبب الإصابة التي تعرضن لها.. حيث إن شقيقتها الأخرى تعمل طبيبة ، ولكنها بعيدة عنهن ، وليست في نفس مكان الإقامة.

ويستعد سلة سيدات الزمالك لمواجهة الترام يوم ١٦من الشهر الحالي ضمن منافسات دور ال ٨ من التاسع عشر بالدوري الممتاز بصالة وزارة الشباب والرياضة.
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