بعد ظهور 10 حالات.. إلغاء لقاء افتتاح الدوري البرازيلي بسبب كورونا

ألغيت مباراة جوياس وضيفه ساو باولو فى افتتاحية الدورى البرازيلى الممتاز ، قبل دقائق من انطلاقها، حيث ألغى حكم المباراة اللقاء بعد ظهور 10 حالات إيجابية بفيروس كورونا للاعبى جوياس، ليعلن عدم إقامة المباراة.





ومن بين الـ 10 حالات التي جاءت نتائجها إيجابية، هناك 8 حالات للاعبين يلعبون في التشكيل الأساسي للفريق.













وجاء الخطاب من النادي اليوم الأحد يعلن فيه عدم القدرة على خوض اللقاء وسط هذه الحالة من الإصابات بين صفوف لاعبيه.





وأضاف النادي في خطابه: "كان 10 من اللاعبين الـ 23 الذي أجريت لهم الفحوصات إيجابيين، لسوء الحظ، تم إبلاغنا بهذه النتائج الإيجابية اليوم فقط، جميع اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم لن يتمكنوا من المشاركة".