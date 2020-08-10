72 ساعة بحث.. القصة كاملة لسرقة منزل محمود الخطيب

وأضافت:" لما نرجع نلاقي البيت اتسرق نحمد الله إن مكانش في حد في البيت وقتها.. نحمد الله على كل شيئ".

وتابعت:" اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خير منها".

دي قرصة ودن.. رسالة داخل ڤيلا ابنة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كانت أول الخيوط التي وضعتها الأجهزة الأمنية نصب عينيها.





عقب وصول فريق البحث داخل الڤيلا واكتشاف المسروقات، وضع الفريق طريقين لكشف اللغز أحدهما تضمن رسالة تهديدية، والآخر تضمن جريمة سرقة عادية.









زادت التكهنات نحو طريق جريمة السرقة كون المسروقات بسيطة، وبدأت فرق البحث في تفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث.





وفي ذات الوقت كانت فرق المباحث تستمع للشهود وأقوال الأقارب والجيران، حول مشاهد سرقة الڤيلا.



