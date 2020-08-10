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رياضة

72 ساعة بحث.. القصة كاملة لسرقة منزل محمود الخطيب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلنت زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن سرقة منزلهما، خلال الساعات الماضية.

وكتبت زوجة الخطيب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":"   When any things  goes  worng many other  things  are true blessings"


وأضافت:" لما نرجع نلاقي البيت اتسرق نحمد الله إن مكانش في حد في البيت وقتها.. نحمد الله على كل شيئ".

وتابعت:" اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خير منها".

دي قرصة ودن.. رسالة داخل ڤيلا ابنة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كانت أول الخيوط التي وضعتها الأجهزة الأمنية نصب عينيها.

عقب وصول فريق البحث داخل الڤيلا واكتشاف المسروقات، وضع الفريق طريقين لكشف اللغز أحدهما تضمن رسالة تهديدية، والآخر تضمن جريمة سرقة عادية.


زادت التكهنات نحو طريق جريمة السرقة كون المسروقات بسيطة، وبدأت فرق البحث في تفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث.

وفي ذات الوقت كانت فرق المباحث تستمع للشهود وأقوال الأقارب والجيران، حول مشاهد سرقة الڤيلا.

كشفت التحريات الأمنية عن المسروقات التى تمت سرقتها من ڤيلا ابنة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتبين سرقة جهاز أيباد وكاميرا ديچتال وهاتف محمول وجهاز ريسيڤر.  

واعترف المتهمون، بقيامهم بسرقة الڤيلا، وتركوا رسالة لتضليل الأجهزة الأمنية وإبعاد الشبهة عنهم.
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