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حوادث

قولنا نبعد عننا العين برسالة مضللة.. اعترافات المتهمين بسرقة ڤيلا ابنة محمود الخطيب

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:02 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعترف المتهمون بسرقة ڤيلا أبنة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيامهم بسرقة الڤيلا وترك رسالة لتضليل الأجهزة الأمنية وإبعاد الشبهة عنهم.

وقال المتهم الأول أنه يعمل داخل الكمبوند في تقليم الحدائق برفقة المتهم الثاني، ويعلمون مقر ڤيلا أبنة بيبو، وخططوا لسرقتها مع الثالث "قريب أحدهم" الذي يتردد عليهم.


 وأضاف المتهم الثاني أنهم قاموا بمراقبة الڤيلا حتى موعد السرقة ودخلوا اليها وسرقوا منها ايباد وكاميرا ديچتال وريسيفر وهاتف، وقبل أن يغادروا اختمرت في ذهنهم فكرة حيث قام المتهمين بكتابة رسالة مضمونها "دي قرصة ودن" لابعاد الشبهة عنهم، وعلى حد قولهم ده الكابتن بيبو واكيد مشاكله كتير قولنا نبعد عننا العين.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل سرقة الڤيلا. 

وقالت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين تركوا رسالة مضمونها "دى قرصة ودن" وذلك لإبعاد الشبهة عنهم، لعلمهم بهوية مالك الڤيلا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد نجحت في ضبط المتهمين بسرقة فيلا أبنة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. 

وكشفت التحريات الأولية برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن ورا سرقة الفيلا ٣ متهمين يعملون في تنظيف وتقليم الحدائق، وتم ضبطهم من خلال المأموريات برئاسة العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر.

وأجرى فريق بحث بقيادة العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، والعقيد أكرامي البطران وكيل فرقة أكتوبر، ومباحث قسم ثالث أكتوبر تفريغا لكاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا ومحيطها بالكامل لبيان حقيقة الواقعة، كما تولى ضباط المباحث مناقشة أفراد الأمن وأسرة الخطيب لحصر وجرد المسروقات. 

وأضافت التحريات أن أسرة الخطيب فور عودتها من إجازة بالساحل الشمالي اكتشفت سرقة بعض المقتنيات من داخل الفيلا ملك ابنته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لإجراء المعاينة وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مداخل ومخارج الفيلا ورفع البصمات.
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