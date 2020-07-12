أسطورة الأخلاق والاحترام .. شوبير يعلق على الاعتداء اللفظي على محمود الخطيب

حرص الإعلامي أحمد شوبير نجم حراسة مرمى الأهلي السابق، على التعليق على الاعتداءات التي تعرض لها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في فيديو مسرب على السوشيال ميديا.









ونشر شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لمحمود الخطيب بأغنية دعم وتبجيل للأسطورة بيبو.









وعلق شوبير على الفيديو: أسطورة الاخلاق والاحترام ...محمود الخطيب.









جدير بالذكر أن الخطيب تقدم ببلاغ ضد المستشار مرتضى منصور، لما سمعه من إساءات في فيديو مسرب للمستشار يتلفظ به بألفاظ خارجة ضد الخطيب وقامات كبيرة في النادي الأهلي ومصر.







