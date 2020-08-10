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مرأة

نوع مهمل من الزيوت يخلصك من الشيب المبكر بسرعة مذهلة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:04 ص
زيت جوز الهند
زيت جوز الهند
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لمياء الياسين
فوائد زيت جوز الهند مذهلة للشعر فهو  فعال في تعزيز الشعر والحفاظ على صحته، كما يقلل فى الوقت نفسه من تساقط وتلف الشعر ويرطب الشعر ويمنع الإصابة بقشرة الرأس إليك أبرز فوائده لصحة شعرك يقدمها موقع برايت سايد.

1. تقوية جذور الشعر

زيت جوز الهند يحتوى على  حمض اللوريك والأحماض الدهنية الأخرى التي تقوي شعرك وتحافظ على الشعر من التساقط.

2. يقلل من تساقط الشعر

يعد نقص البروتين سببًا رئيسيًا لتساقط الشعر ويساعد زيت جوز الهند على منع تكسر الشعر وتقصف الأطراف  وهما سببان رئيسيان آخران لتساقط الشعر.

كما يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك الذي يخترق الشعر بسرعة ويصلح التلف. هذا يعزز صحة الشعر.

3. محاربة حشرات الرأس

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا تحارب حشرات الرأس كما تحمي العناصر الغذائية الموجودة في الزيت فروة الرأس من الالتهابات الفيروسية. يتغلغل الزيت بعمق في الشعر وفروة الرأس ، وبالتالي يطرد الحشرات.

4. يرطب الشعر

يعمل زيت جوز الهند بشكل أفضل على الشعر الجاف لأنه يحتفظ بالرطوبة ويجعل الشعر ناعمًا ولامعًا وأيضا ، زيت جوز الهند لا يتبخر بسرعة. يبقى على فروة الرأس والشعر لفترة كافية لترطيبهما.

5. يوقف الشيب والصلع

يمكن أن يؤدي تدليك فروة رأسك بزيت جوز الهند إلى تحسين الدورة الدموية وحتى نقل العناصر الغذائية إلى شعرك. هذا يحفز نمو الشعر ويقوي خصلاتك.

يحتوي زيت جوز الهند على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تعكس شيب الشعر وفي بعض الحالات تؤخر ظهوره.

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