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اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع معدلات التضخم الشهري 0.2% بنهاية يوليو الماضي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:39 ص
التضخم
التضخم
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آية الجارحي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن ارتفاع معدلات التضخم الشهرية بنهاية يوليو الماضي بمعدل 0.2% مقارنة بما كان عليه في يوليو الماضي.

وقال الجهاز في نشرته الصادرة منذ قليل، إن  الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.8) نقطة لشهر يوليو 2020، مسجلًا ارتفاعًا قدره (0.2%) عن شهر يونيو 2020.

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أرجع الجهاز هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمة المستشفيات بنسبة (0.8%) .

أوضح الجهاز أنه بالرغم من انخفاض  أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.7%)، ،مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-1.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن  بنسبة (-0.6%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.6%) لشهر يوليو 2020 مقابل (7.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

ذكر التقرير أن معدلات التضخم الشهرية خلال يوليو الماضي شملت قسم الطعام والمشروبات والذي شهد تراجعا بنسبة -1.4% من بينها مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.7%) بسبب انخفاض أسعار  مجموعة الموالح بنسبة (-8.3%) ومجموعة العنبيات بنسبة (-8.1%)، وانخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-2.7%).


كما تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.2%) بسبب انخفاض أسعار الطيور بنسبة (-4.5%) ومجموعة اللحوم مجمدة بنسبة (-0.3%)، و اسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-1.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-6.6%) بسبب انخفاض أسعار الباذنـجان بنسبة (-22.8%) والخيار بنسبة (-13.9%)، مجموعة الخضروات الجزرية بنسبة (-2.7%) بسبب انخفاض اسعار البصل بنسبة (-9.2%).

بالاضافة لانخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-1.9%)، و أسعار الحبوب والخبز بنسبة (-0.1%) بسبـب انخفاض أســعـار مجموعة الأرز بنسبة (-0.8%).

أما قسم المشروبات الكحولية والدخان فقد ارتفعت معدلات التضخم لديه بنسبة 0.5% بسبب زيادة أسعار الدخان بسنبة 0.5%، رغم تراجع  الملابس والأحذية انخفاض قدره (-0.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.2%) ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-0.9%).

و سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (3.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.2%) ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.4%)، فيما ارتفعت معدلات التضخم بقسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار    مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%).

و سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%) ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.7%) و سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.4%).

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