الإحصاء: ارتفاع معدلات التضخم الشهري 0.2% بنهاية يوليو الماضي





وقال الجهاز في نشرته الصادرة منذ قليل، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.8) نقطة لشهر يوليو 2020، مسجلًا ارتفاعًا قدره (0.2%) عن شهر يونيو 2020.





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أرجع الجهاز هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمة المستشفيات بنسبة (0.8%) .





أوضح الجهاز أنه بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.7%)، ،مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-1.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (-0.6%).





ذكر التقرير أن معدلات التضخم الشهرية خلال يوليو الماضي شملت قسم الطعام والمشروبات والذي شهد تراجعا بنسبة -1.4% من بينها مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الموالح بنسبة (-8.3%) ومجموعة العنبيات بنسبة (-8.1%)، وانخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-2.7%).





كما تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.2%) بسبب انخفاض أسعار الطيور بنسبة (-4.5%) ومجموعة اللحوم مجمدة بنسبة (-0.3%)، و اسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-1.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-6.6%) بسبب انخفاض أسعار الباذنـجان بنسبة (-22.8%) والخيار بنسبة (-13.9%)، مجموعة الخضروات الجزرية بنسبة (-2.7%) بسبب انخفاض اسعار البصل بنسبة (-9.2%).





بالاضافة لانخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-1.9%)، و أسعار الحبوب والخبز بنسبة (-0.1%) بسبـب انخفاض أســعـار مجموعة الأرز بنسبة (-0.8%).





أما قسم المشروبات الكحولية والدخان فقد ارتفعت معدلات التضخم لديه بنسبة 0.5% بسبب زيادة أسعار الدخان بسنبة 0.5%، رغم تراجع الملابس والأحذية انخفاض قدره (-0.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.2%) ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-0.9%).





وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.6%) لشهر يوليو 2020 مقابل (7.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.و سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (3.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.2%) ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.4%)، فيما ارتفعت معدلات التضخم بقسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%).و سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%) ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.7%) و سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.4%).