AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التعبئة والإحصاء:2.1٪ زيادة في كميـة لحوم الطيـور والدواجن عام 2018

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:19 ص
ماشية و حيوانات حية
ماشية و حيوانات حية
Advertisements
آية الجارحي

 أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الاثنين  المـوافق 27 / 4 / 2020 النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام2018ومن أهم مؤشراتها ما يلى: 

بلــغ إجمالـــى أعداد رؤوس الماشـية والحيوانـات الحية (أبقار- جاموس- أغـنام- ماعـز- جمال) 3‚16 مليــون رأس عام 2018 مقابـــل 3‚17 مليـون رأس عـــام 2017 بنســبة انخفاض قدرهـا 5‚5٪. 

بلــغ إجمـالـــى أعــداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبـوحـة3  ‚5 مليـــون رأس عــــام 2018 مقابــل 7‚5 مليــون رأس عام 2017 بنسبة انخفاض قدرهـا 4‚7٪. 

بلغـت كمــية اللحـوم الناتجــة مــن مذبوحات الماشـية 858 ألــف طـــــن عــام 2018 مقابل 862 ألــف طـن عـام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 5‚0٪. 

بلغت كمية الألبــان الناتجة من الأبقــــار والجامــــوس 5.1 مليون طــن عـــام 2018 مقابـــل 5.3 مليـــون طـــــن عـــــام 2017 بنـسبـة انخفاض قـدرها 1‚4٪. 

بلغـت كمية لحـوم الطيـور والدواجن 59‚1 مليون طــن (وزن قـائـم) عـــام 2018 مقابــل 56‚1 مليـــون طــــن عـام 2017 بنسبة زيادة قدرها 1‚2٪.  

بلغ المحصول السنوى من البيض 10٫1 مليار بيضة عـام 2018 مقابل 10٫2 مليار بيضـة عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 0٫5 ٪.  

بلغت كمية إنتاج العســل 5.5 ألف طــن عــام 2018 مقابل 4.1 ألف طــن عــــام 2017بنسبة زيادة قدرها 32.4٪، وسجلت محافظة أسيوط أعلى نسبة زيادة حيث بلغت 32٫8٪ من كمية إنتاج العسل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإحصاء: 9.2 مليون فدان مساحة منزرعة في مصر بارتفاع نسبته 0.6%

الإحصاء: 63.8 مليار متر مكعب إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي فى 2019

ترشيحاتنا

لأصحاب البشرة الدهنية.. ضعى هذا المكون على الوجه لخمس دقائق وشاهدى النتيجة

أول بريطانية تخضع لتجربة لقاح كورونا تنفي شائعة وفاتها

وداعا لعسر الهضم .. حيل سريعة للتغلب على الغازات ومشاكل الهضم

كيف تحصل على قرض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أستراليا تقترب من الإعلان عن هزيمة كورونا

سم ورسائل غامضة.. كشف لغز وفاة فتاتين بعد 115 عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكية تكتشف رسالة وداع مؤلمة من زوجها بعد وفاته بسبب كورونا

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو

بالأبيض.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير