التعبئة والإحصاء:2.1٪ زيادة في كميـة لحوم الطيـور والدواجن عام 2018

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين المـوافق 27 / 4 / 2020 النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام2018ومن أهم مؤشراتها ما يلى:

بلــغ إجمالـــى أعداد رؤوس الماشـية والحيوانـات الحية (أبقار- جاموس- أغـنام- ماعـز- جمال) 3‚16 مليــون رأس عام 2018 مقابـــل 3‚17 مليـون رأس عـــام 2017 بنســبة انخفاض قدرهـا 5‚5٪.

بلــغ إجمـالـــى أعــداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبـوحـة3 ‚5 مليـــون رأس عــــام 2018 مقابــل 7‚5 مليــون رأس عام 2017 بنسبة انخفاض قدرهـا 4‚7٪.

بلغـت كمــية اللحـوم الناتجــة مــن مذبوحات الماشـية 858 ألــف طـــــن عــام 2018 مقابل 862 ألــف طـن عـام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 5‚0٪.

بلغت كمية الألبــان الناتجة من الأبقــــار والجامــــوس 5.1 مليون طــن عـــام 2018 مقابـــل 5.3 مليـــون طـــــن عـــــام 2017 بنـسبـة انخفاض قـدرها 1‚4٪.

بلغـت كمية لحـوم الطيـور والدواجن 59‚1 مليون طــن (وزن قـائـم) عـــام 2018 مقابــل 56‚1 مليـــون طــــن عـام 2017 بنسبة زيادة قدرها 1‚2٪.

بلغ المحصول السنوى من البيض 10٫1 مليار بيضة عـام 2018 مقابل 10٫2 مليار بيضـة عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 0٫5 ٪.

بلغت كمية إنتاج العســل 5.5 ألف طــن عــام 2018 مقابل 4.1 ألف طــن عــــام 2017بنسبة زيادة قدرها 32.4٪، وسجلت محافظة أسيوط أعلى نسبة زيادة حيث بلغت 32٫8٪ من كمية إنتاج العسل.