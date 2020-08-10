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رياضة

نابولي وتشيلسي يسعيان لضم سيرجيو ريجيلون نجم ريال مدريد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:49 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
يرغب ريال مدريد في بيع بعض اللاعبين الخارجين من حسابات المدرب زين الدين زيدان الفنية، على أمل توفير الأموال اللازمة للقيام ببعض الصفقات الجديدة.

ولا يقتنع زيدان بفكرة بقاء الظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون في صفوف ريال مدريد، رغم تألقه اللافت في موسم الإعارة مع إشبيلية.
 
وتحدثت التقارير الصحفية أن تشيلسي هو الفريق الأوفر حظا للظفر بخدمات الظهير الأيسر الإسباني، بعدما دخل في مغاوضات متقدمة مع ريال مدريد.

وكشف شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن نابولي انضم للصراع على خدمات اللاعب البالغ 23 عاما لضمه في الميركاتو الحالي.

وسواجه نابولي وتشيلسي منافسة من إيفرتون، ومدربه كارلو أنشيلوتي، كما لا يستبعد إشبيلية أن يتقدم بعرض لضمه نهائيا.
 
وظهر ريجيلون بشكل مميز مع إشبيلية هذا الموسم، خاصة على الصعيد الهجومي، بالمساهمة في 7 أهداف، خلال 34 مباراة بجميع المسابقات.
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