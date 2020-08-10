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رياضة

طارق حامد يزين التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الاتحاد السكندري

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:51 ص
طارق حامد
طارق حامد
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إسراء أشرف
استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على تشكيل الأبيض في مواجهة اليوم، الإثنين، أمام الاتحاد السكندري، ضمن الأسبوع رقم 18 من الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي.
خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، إسلام جابر، حسام أشرف، احمد سيد زيزو.
خط الهجوم: مصطفى محمد.

وكان طارق حامد، قد تغيب عن مواجهة المصري البورسعيدي الماضية، بسبب إصابته في الحوض.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.
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