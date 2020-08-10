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السيادة للشعب.. شوقي السيد: انتخابات مجلس الشيوخ ترسيخ للديمقراطية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:38 م
الدكتور شوقى السيد
الدكتور شوقى السيد
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البهي عمرو
قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن عودة مجلس الشيوخ  تأتي إعمالا للتعديلات الدستورية التي وافق عليها المصريين في 2019.

وأضاف شوقي السيد، خلال مداخلة  قناة "دي إم سي"، أن هذا استحقاق دستوري تاريجي وهذا التاريخ البرلمانى يعود لـ عام  1824، أي قرنين من الزمان.

ولفت إلى أن هناك دورًا مهمًا لمجلس الشيوخ فى الحياة البرلمانية تنبع من المهام الموكلة إليه، وأن انتخابات مجلس الشيوخ ترسيخ للديموقراطية، ومبدأ السيادة للشعب.

وطالب المواطنين بالذهاب لـ الادلاء بالأصوات فى هذه الانتخابات، لان هذا يعظم من الدور الديمقراطي، ومجلس الشيوخ سيضم عظماء.

وأشار إلى أن شروط الترشح لـ مجلس الشيوخ تختلف عن مجلس النواب فى أن المرشح يجب أن يكون سنة أكثر من 35 عامًا ويكون حاصل على مؤهل عالٍ.
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