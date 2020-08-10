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برلمان

نائب: مشاركة المصريين تتيح اختيار الأفضل فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:54 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
ناشد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، الشعب المصرى العظيم النزول لصناديق الاقتراع والمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية لمجلس الشيوخ غدا وبعد غد داخل مصر موجها تحية قلبية للدور المهم والناجح الذى قامت به السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج فى تقديم جميع التيسيرات للمصريين بالخارج وبمختلف دول العالم، للمشاركة فى هذه الانتخابات وهو ما كان له أثاره الكبيرة فى إظهار صورة لائقة ومشرفة لمصر أمام العالم أجمع.

وأعرب "مسعود" فى بيان له اصدره اليوم عن ثقته التامة فى حرص المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على المشاركة والتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والتمكن من اختيار الأفضل والوصول به لمجلس الشيوخ.

ووجه المهندس أمين مسعود تحية قلبية لجميع القيادات والمسئولين بالهيئة الوطنية للانتخابات على تعهدهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية لعملية الاقتراع ومنها تعقيم اللجان وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامة وتفعيل المسافات الآمنة بين الناخبين بعضهم.

وأكد النائب أن المشاركة الإيجابية تعد واجبا وطنيًا واستحقاقا دستوريًا، وذلك فى إطار دعم الدولة الوطنية لاستكمال مؤسساتها الدستورية والتشريعية.
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