شاهد.. عمرو يوسف يطلب من جمهوره الدعاء لـ مصطفي حفناوي

نشر الفنان عمرو يوسف صورة له مع اليوتيوبر مصطفى حفناوى من خلال خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".





وعلق على الصورة، قائلا: " الراجل ده محتاج دعواتكم...ادعوا لمصطفي حفناوي ربنا يقوموا بالسلامة ".





ويمكث "حفناوي" بالعناية المركزة منذ عدة أيام، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة دخل على إثرها المستشفى، حيث أصيب بجلطة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة وكان صديقه على غزلان، كشف أن الجلطة أدت لضمور في الجانب الأيسر من المخ، مشيرا لوجود اشتباه في شلل نصفي.





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و يذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" وشاركه فى بطولته، أحمد عز وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين.





وهو من إنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.