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رياضة

اتحاد الكرة يعلن أسباب تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:42 م
صدى البلد
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يسرى غازى
أكدت نتائج المسحات التي أجريت في ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبي المصري استمرار ايجابية 12 حالة ، وذلك ضمن المسحات التي أجريت لهم و لعدد إضافي من اللاعبين معظمهم من الناشئين في محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم.


وأرسلت اللجنة الطبية بالاتحاد ظهر اليوم اعتمادها لنتائج المسحات الجديدة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد ، حيث وجهت اللجنة الخماسية إدارة المسابقات بضرورة تأجيل المباراة لضيق الوقت، حيث كان مقررا اقامتها بعد ساعات قليلة، على أن يحدد موعد جديد للمباراة فيما بعد، ويشمل التأجيل مباراة وحيدة هي مباراة اليوم، فيما تقام بقية المباريات في موعدها المحدد والمعلن.


جاء القرار على ضوء طلب اللجنة الطبية بالنظر  مستقبلا في اقامة مباريات الفرق التي تعاني من إصابات جماعية لفيروس كورونا،  حيث حددت اللجنة الخماسية لذلك تجاوز عدد الحالات المصابة للفريق 10 لاعبين من المقيدين رسميا في قائمة الفريق الأول المسجلة بالاتحاد، على أن تكون الحالات معتمدة رسميا من اللجنة الطبية.


كما أهابت اللجنة الخماسية بجميع الفرق الحرص اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها حفاظا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة، وأيضا للحفاظ على مصلحة الجميع في انتظام مسابقة الدوري.
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