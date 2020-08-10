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رئيس الطائفة الإنجيلية: ندعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ضد أى مخاطر تضر بأمنها القومي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور أندريه زكى،رئيس الطائفة الانجيلة فى مصر،إنه لولا برنامج الاصلاح الاقتصادى لكنا تأثرنا للغاية بجائحة كورونا التى كان لها اثر على كافة اقتصاديات العالم، ولكننا الآن نجنى ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادى ونشعر بأمان بسببه، مؤكدًا أننا اليوم نجنى ثمار القرارات الحكيمة للقيادة السياسية.

وأضاف رئيس الطائفة الانجيلة فى مصر ، خلال لقاء برنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " ام بى سي مصر"، أنه مهما كانت قوة الانسان وامكانياته فهو امام فيروس صغير من الممكن ان يزلزل الانسانية كلها، مشيرا الى ان جائحة كورونا علمتنا ضرورة تعلم التشارك وفرض التباعد الاجتماعى.

وتابع:"كلنا ممتنين للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره فى حفظ الاقتصاد المصرى بقراراته الحكيمة، منوهًا بأن الدولة المصرية قامت بدور يدرس فى منتهى الحكمة والجدية والمتابعة خلال فترة جائحة كورونا ".

وأوضح أن الكنيسة تحث على المشاركة فى الحياة السياسية، لأن النقض يتوقف عن التمكين ويجب على الجميع المشاركة فى الاستحقاق الدستورى، مضيفًا:"ندعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ضد أى مخاطر تضر بأمنها القومى، مؤكدًا أن مصر قامت ببناء جيش عسكرى حديث قادر على حمايتها من التوترات الخارجية".

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