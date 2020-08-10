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منوعات

الصين تعلن عن انتشار فيروس غامض أشد من كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حذر المسؤولون الصينيون من انتشار مرض "التهاب رئوي غير معروف" مميت إلى جانب معدل وفيات أعلى من فيروس كورونا "كوفيد -19"  الذي ينتشر في جميع أنحاء دولة آسيوية.

وشهدت مناطق في كازاخستان ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة بالمرض منذ منتصف يونيو. وقالت وزارة الصحة في البلاد إنها سجلت أكثر من 32000 حالة إصابة بنوع غير معروف من الالتهاب الرئوي بين 29 يونيو و 5 يوليو مع 451 حالة وفاة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وقالت السفارة الصينية في كازاخستان إن البلاد شهدت 1772 حالة وفاة في النصف الأول من العام ، بعضهم من الصينيين،ووصفوا المرض بأنه "التهاب رئوي غير معروف"، وفي تحذير للمواطنين الصينيين في كازاخستان ، قال مسؤولو السفارة: "معدل وفيات هذا المرض أعلى بكثير من فيروس كورونا الجديد".

تجري الإدارات الصحية في البلاد أبحاثًا مقارنة حول فيروس الالتهاب الرئوي ، لكن لم يتم تحديد الفيروس بعد، وتم حث المواطنين الصينيين على حماية أنفسهم بنفس الطريقة التي فعلوا بها مع فيروس كورونا.

تحدث ساول كيسيكوفا ، رئيس قسم الرعاية الصحية في عاصمة كازاخستان ، إلى وكالة أنباء الدولة Kazinform""، وقال: "حوالي 300 شخص مصاب بالالتهاب الرئوي يدخلون المستشفى كل يوم".

وبحسب ما ورد قال "آيزان إسماغامبيتوفا" كبير مسؤولي الصحة، إن معدل الوفيات الناجمة عن الالتهاب الرئوي قد ارتفع في يونيو بأربع مرات في كازاخستان.
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