احذروا فتح المدارس .. شاهد إصابة 97 ألف طالب بفيروس كورونا في المدارس الأمريكية





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن عددا هائلا من الأطفال أصيبوا بفيروس كورونا في الايام الأولى لتنفيذ قرار إعادة فتح المدارس ودور العبادة في مناطق متفرقة في الولايات المتحدة الامريكية .





أشارت الطبيبة تينا هارتيرت من جامعة فيندربيلت ، أن أعداد الإصابة في الاسبوع الماضي ارتفعت للغاية ، و الامر كان واضحا للغاية ، فالسبب في تلك القفزة هو فتح المدارس و إختلاط الاطفال حتى بالرغم من كل الوسائل التي تحمي من الإصابة .





جدير بالذكر ان الأبحاث الأمريكية أكدت أن الاطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا ، و لكن تلك القفزة في معدلات الإصابة أكدت أن الابحاث كانت غير دقيقة.

أصيب مسئولون في التعليم بالولايات المتحدة الأمريكية، بحالة من الصدمة الشديدة بعد أن أكدت التحاليل إيجابية إصابة 97 ألف طفل في المدارس الامريكية بفيروس كورونا .