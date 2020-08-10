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منوعات

احذروا فتح المدارس .. شاهد إصابة 97 ألف طالب بفيروس كورونا في المدارس الأمريكية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصيب مسئولون في التعليم بالولايات المتحدة الأمريكية، بحالة من الصدمة الشديدة بعد أن أكدت التحاليل إيجابية إصابة 97 ألف طفل في المدارس الامريكية بفيروس كورونا . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن عددا هائلا من الأطفال أصيبوا بفيروس كورونا في الايام الأولى لتنفيذ قرار إعادة فتح المدارس ودور العبادة في مناطق متفرقة في الولايات المتحدة الامريكية . 

أشارت الطبيبة تينا هارتيرت من جامعة فيندربيلت ، أن أعداد الإصابة في الاسبوع  الماضي ارتفعت للغاية ، و الامر كان واضحا للغاية ، فالسبب في تلك القفزة هو فتح المدارس و إختلاط الاطفال حتى بالرغم من كل الوسائل التي تحمي من الإصابة . 

جدير بالذكر ان الأبحاث الأمريكية أكدت أن الاطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا ، و لكن تلك القفزة في معدلات الإصابة أكدت أن الابحاث كانت غير دقيقة. 
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