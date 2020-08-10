كورونا يهرب.. مستشفيات الجمهورية تهزم الفيروس وتودع العزل

ففي قنا قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن ٣ مستشفيات بقنا سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد هى فرشوط المركزى يوم 31 يوليو بإجمالى حالات خروج 273 حالة – قوص المركزى يوم 6 أغسطس بإجمالى حالات خروج 207 حالة – الوقف المركزى صباح 8 أغسطس بإجمالى حالات خروج 169 حالة.

تشهد مصر مرحلة فاصلة في تاريخ وباء فيروس كورونا المستجد بعدما انخفضت اعداد الاصابات المسجلة بشكل غير مسبوق وأعلنت العديد من مستشفيات العزل بالمحافظات خلوها من مرضى الفيروس.

و جاء ذلك بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفى جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس.

وعن الاجراءات المتبعة اكد محافظ قنا، ضرورة الإستمرار فى تطبيق الإجراءات الإحترازية للحفاظ على إنتظام معدل إنخفاض الإصابات والإشغال داخل مستشفيات العزل.

نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية ويرجع ذلك للرعاية الجيدة المقدمة للمرضى والإلتزام بالبروتوكول العلاجى الذى أقرته وزارة الصحة والسكان المصرية.

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وتسابقت المستشفيات للاعلان عن النصر ؛ فاعلنت مستشفي العزل بمركز الغنايم في أسيوط، والمخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، تسجيلها صفر إصابات منذ بداية الأزمة بعد خروج آخر حالة مصابة وتعافيه من الفيروس.





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ونجح فريق مستشفي العزل بمستشفي حميات الغنايم في تقديم الرعاية الصحية للمرضي خلال فترة الحجز.





وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، في تصريحات صحفية له، إن نسب الإصابات بفيروس كورونا ضعيفة وفي تناقص مستمر حيث وصلت نسب الإشغال داخل المستشفيات المخصص لعزل وعلاج مصابي كورونا لأقل من 50% .





وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أكد أنه تقرر غلق مقر مستشفى العزل بالمدن الجامعية بأسيوط، وذلك بعد خروج آخر المتعافين من المستشفى بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية وتماثلهم للشفاء وخلو المستشفى من المصابين.





وأكد "زين" تكثيف مديرية الصحة لجهودها في التوعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت والمستشفيات، بجانب تقديم الرعاية الطبية لحالات العزل المنزلي.





وأشار ، إلى أنه مع بداية جائحة فيروس كورونا جرى وضع خطة للطوارئ لاستيعاب أي زيادة محتملة في الحالات وتضافر الجهود مع جامعة أسيوط، من خلال تخصيص 7 مباني بالمدينة الجامعية للطالبات بطاقة سريرية بلغت 562 سريرا، لاستقبال المرضى وتوفير الأجهزة والمعدات والطاقم الطبي والإداري لإدارة المبنى.







