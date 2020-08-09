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حوادث

إصابة 10 بينهم 4 أطفال في انقلاب سيارة بطريق قنا الصحراوي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:45 م
جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي
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يوسف رجب

أصيب 10 أشخاص بينهم 4 أطفال فى حادث تصادم بطريق قنا الصحراوى.

ووقع الحادث نتيجة انقلاب سيارة بالكيلو 37 بطريق قنا- سوهاج الصحراوى مما أدي إلي إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح وكسور متنوعة.

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تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بانقلاب سيارة أجرة بطريق قنا- سوهاج الصحراوى الشرقى بالكيلو 37 نتج عنه إصابة 10 أشخاص.

تبين إصابة: رجاء محمد عبدالمحسن 31 عامًا، نصره حفيض علاء الدين 42 عامًا، تغيانه ابراهيم مصطفى 60 عامًا، الشاطر أبوالحجاج الشاطر 48 عام، عبدالفتاح محمد عبدالعاطى، 47 عامًا، هدى عبدالفتاح محمد 47 عامًا.

وإصابة: فاطمة محمد فهمى 4 أعوام، آية عبدالفتاح محمد 13 عامًا، جودى محمد ابراهيم 10 أعوام ، أنهار محمد عبدالفتاح 5 أعوام.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بـ 5 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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