AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اجتماع بديوان عام محافظة قنا يناقش آليات الارتقاء بالأنشطة الرياضية

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:19 م
اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
Advertisements
يوسف رجب

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا لمناقشة آلية الارتقاء بكافة الأنشطة الرياضية بالمحافظة، بحضور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور أشرف موسي، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عمر موسي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و مجدي الشيخ، وكيل نقابة الرياضيين بقنا.


و وجه محافظ قنا، خلال الاجتماع بعمل بروتوكول تعاون بين مديرية الشباب والرياضة وكلية التربية الرياضية و مديرية التربية والتعليم  لوضع آلية محددة للارتقاء بالأنشطة الرياضية المختلفة بكافة مراكز ومدن المحافظة.


و أشار محافظ قنا، إلي أن المحافظة تدرك الأهمية التي يمثلها النشاط الرياضي في صقل مواهب الشباب بالرياضات المختلفة وانتقاء المواهب منهم ودعمهم في تمثيل المحافظة بمختلف البطولات المحلية والدولية.


وأكد الداودي، أهمية الرياضة في توجيه الشباب لاستغلال وقت الفراغ الخاص بهم في ألعاب مفيدة تساعدهم على بناء أجسادهم ، فينشأ جيل قوي واعي قادر على إدارة وقته وحياته وتجعلهم مواطنين صالحين لأنفسهم ولأسرهم ومجتمعهم. 

كما ناقش محافظ قنا، أهمية توفير الدعم المادي والمعنوي للفرق التي تمثل المحافظة المشاركة في مسابقات اتحاد الكرة " نادي الشبان المسلمين- نادي قنا الرياضي- نادي قوص الرياضي- نادي الألومنيوم" لتشجيعهم وتحفيزهم على تحقيق مراكز متقدمة بالمسابقات والارتقاء للمستويات الأعلى، كما أعطي تعليماته بدراسة عمل يوم رياضي يشارك فيه الشباب والأطفال لممارسة الرياضات المختلفة ، وناقش أيضا آلية تفعيل كرة القدم النسائية من خلال الأندية ومراكز الشباب والمدارس.


كما وجه بضرورة الاهتمام بزيادة الانشطة الرياضية بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وتفعيل دوري المدارس مع بدء العام الدراسي المقبل بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الرياضة المدرسية هي البنية الأساسية للحركة الرياضية التي يجب أن نوليها الاهتمام الأكبر لكونها إحدى الوسائل الفعالة في تكوين وتربية النشء واكتشاف المواهب في الرياضات المختلفة.


اقرأ أيضًا :





Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فرنسا تحسم الجدل بشأن أسباب انفجار مرفأ بيروت

تريند الفن: رانيا محمود ياسين تكشف تفاصيل مرض والدها.. حمو بيكا يتعمد الجهل.. نيرمين الفقي بالمايوه

هل يجوز بدء الصلاة قبل انتهاء الأذان؟..الإفتاء تجيب.. فيديو

انقلاب شاحنة مواد بترولية.. التفاصيل الكاملة لاحتراق 7 سيارات في حادث الدائري.. صور وفيديو

خالد الغندور يطمئن جماهير الزمالك على صحته عبر صدى البلد

وزير الاقتصاد اللبناني: ندفع ثمن 30 سنة إهمال.. ونطلب مساعدة الدول الشقيقة لإعمار بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفستان الأبيض.. بطلة مسلسل حكايات بنات تخطف الأنظار فى حفل زفافها

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده

أول معلمة قيادة سيارات بأسيوط: واجهت سخرية في الشارع ولكنني نجحت