اجتماع بديوان عام محافظة قنا يناقش آليات الارتقاء بالأنشطة الرياضية

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا لمناقشة آلية الارتقاء بكافة الأنشطة الرياضية بالمحافظة، بحضور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور أشرف موسي، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عمر موسي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و مجدي الشيخ، وكيل نقابة الرياضيين بقنا.





و وجه محافظ قنا، خلال الاجتماع بعمل بروتوكول تعاون بين مديرية الشباب والرياضة وكلية التربية الرياضية و مديرية التربية والتعليم لوضع آلية محددة للارتقاء بالأنشطة الرياضية المختلفة بكافة مراكز ومدن المحافظة.





و أشار محافظ قنا، إلي أن المحافظة تدرك الأهمية التي يمثلها النشاط الرياضي في صقل مواهب الشباب بالرياضات المختلفة وانتقاء المواهب منهم ودعمهم في تمثيل المحافظة بمختلف البطولات المحلية والدولية.





وأكد الداودي، أهمية الرياضة في توجيه الشباب لاستغلال وقت الفراغ الخاص بهم في ألعاب مفيدة تساعدهم على بناء أجسادهم ، فينشأ جيل قوي واعي قادر على إدارة وقته وحياته وتجعلهم مواطنين صالحين لأنفسهم ولأسرهم ومجتمعهم.

كما ناقش محافظ قنا، أهمية توفير الدعم المادي والمعنوي للفرق التي تمثل المحافظة المشاركة في مسابقات اتحاد الكرة " نادي الشبان المسلمين- نادي قنا الرياضي- نادي قوص الرياضي- نادي الألومنيوم" لتشجيعهم وتحفيزهم على تحقيق مراكز متقدمة بالمسابقات والارتقاء للمستويات الأعلى، كما أعطي تعليماته بدراسة عمل يوم رياضي يشارك فيه الشباب والأطفال لممارسة الرياضات المختلفة ، وناقش أيضا آلية تفعيل كرة القدم النسائية من خلال الأندية ومراكز الشباب والمدارس.





كما وجه بضرورة الاهتمام بزيادة الانشطة الرياضية بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وتفعيل دوري المدارس مع بدء العام الدراسي المقبل بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الرياضة المدرسية هي البنية الأساسية للحركة الرياضية التي يجب أن نوليها الاهتمام الأكبر لكونها إحدى الوسائل الفعالة في تكوين وتربية النشء واكتشاف المواهب في الرياضات المختلفة.





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