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محافظات

قصر ثقافة قنا وشباب العمل ينظمان ورشة عمل عن انتخابات مجلس الشيوخ

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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يوسف رجب

نظم قصر ثقافة قنا، بالتعاون مع اتحاد شباب العمال بقنا، ورشة عمل عن المشاركة الأمثل للشباب فى الانتخابات لـ ٤٠ مشاركا نصفهم من الفتيات وذوى الاحتياجات الخاصة، بحضور سيد حامد، رئيس الاتحاد بقنا، حاضر فيها الدكتورة منى الشحات الأستاذ بكلية آداب قنا، والإعلامى يوسف رجب.


وأقيمت الورشة، وسط إجراءات احترازية، راعت التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات للمشاركين من الشباب و الفتيات، و تناولت الورشة، أهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، ودور ذلك فى إحداث تنمية حقيقية بالبلاد، و التعريف بقانون مجلس الشيوخ 2020، و النظام الانتخابى وآلية التصويت، ودور الإعلام فى التوعية بالقانون، والممارسات الإيجابية فى العملية الانتخابية.


وتحدث سيد حامد، عن دور مجلس الشيوخ وتسميته التى ترجع إلى الدور المنشود منه خلال الفترة القادمة واختيار كوادر من الخبراء والمسئولين و أساتذة الجامعات أصحاب الخبرة والكفاءة، من أجل مساعدة الدولة على اتخاذ القرارات المناسبة.


وأشار حامد، إلى أن اتحاد شباب العمال يسعى من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات المختلفة، لتقديم خدمات توعوية و تثقيفية للشباب تساهم فى إعداد كوادر قادرة على التواجد بقوة فى العمل العام.


وأكدت الدكتور منى الشحات، أهمية وجود مجلس الشيوخ"غرفة ثانية للبرلمان"، فى هذا التوقيت الذى تعيشه بلادنا، والذى يتطلب مرونة و قدرة على دراسة المشروعات والقوانين المختلفة واتخاذ المناسب بشأنها.


وأشارت الشحات، إلى أن تحديد اختصاصات محددة لمجلس الشيوخ، ليس بدعة مصرية، لكنه نظام متبع فى عدد من الدول، حتى لا تتضارب الاختصاصات، فى ظل وجود غرفتين تشريعيتين.


وأشار الاعلامى يوسف رجب، إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية حق وواجب وطنى، لا يحظى به إلا من تنطبق عليهم شروط ومعايير معينة، و للمشاركة دوافع متعددة قد تكون من أجل الصالح العام و خدمة الوطن و المواطنين، و قد تكون للشهرة أو للحصول على منصب أو مال.


وأوضح رجب، أن الإعلام له دور ايجابى وسلبى خلال العملية الإنتخابية، الإيجابي من يتمثل فى التوعية بأهمية المشاركة السياسية ودورها فى دعم الدولة ونشر المعلومات الصحيحة عن المجالس النيابية، فيما يتمثل الجانب السلبى، فى نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة ومحاباة عائلات أو قبائل على حساب أخرى.


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