AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لخلافهم على الميراث.. مصرع مزارع فى تبادل إطلاق نار بين عائلتين بقنا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:35 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
Advertisements
يوسف رجب
أسفر تبادل إطلاق نار بين عائلتين بنجع الشيخ رزق فى مركز دشنا بقنا، عن مصرع مزارع بطلقات نارية، لخلافهم على الميراث.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بمصرع عربى سمعون عبدالنعيم 37 عام، مزارع، بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة بالجسم.

تبين أن خلاف بين عائلتي رشيدي وسمعون بسبب الميراث، تطور إلى مشاجرة انتهت بتبادل إطلاق نار من جانب الطرفين، انتهت بمقتل المجنى عليه بطلقات رصاص.

من جانبها كثفت أجهزة الأمن من تواجدها، لإعادة الهدوء إلى المنطقة و ضبط المتهمين و السلاح المستخدم فى الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقـرأ أيضًا:
حسبى الله و نعم الوكيل.. هتاف مشيعى جثامين شهيدى الغربة فى السعودية على مقابر قرية البطحة بنجع حمادى.. فيديو

لإبلاغه عن الجريمة.. أهالى شهيدى الغربة يقدمون الشكر لشاب سودانى.. فيديو



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسبى الله و نعم الوكيل.. هتاف مشيعى جثامين شهيدى الغربة فى السعودية على مقابر قرية البطحة بنجع حمادى.. فيديو

لإبلاغه عن الجريمة.. أهالى شهيدى الغربة يقدمون الشكر لشاب سودانى.. فيديو

للنهوض بمستوى المعيشة.. وفد حكومى يتابع مشروعات حياة كريمة بـ3 قرى فى قنا

ترشيحاتنا

سعرها يتخطى 40 مليون جنيه.. مواصفات سيارة تويوتا الخارقة

لم تعلم بوفاته.. أم تفقد نجلها أثناء صراعها مع كورونا.. تفاصيل

الأوقاف تحرر محضرًا لأحد المرشحين في انتخابات الشيوخ

قصر الطاهرة.. مقر الملك فاروق الذى انطلقت منه قيادة عمليات حرب أكتوبر..فيديو وصور

التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور

بملابس عصرية.. منة فضالى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الكمامة.. سيدة تعتدي على الموظفين بمطعم وجبات سريعة بـ رذاذ الفلفل

لم تعلم بوفاته.. أم تفقد نجلها أثناء صراعها مع كورونا.. تفاصيل

عايز تشتري عربية صيني.. تعرف على أفضل 5 سيارات صينية في مصر