لخلافهم على الميراث.. مصرع مزارع فى تبادل إطلاق نار بين عائلتين بقنا

أسفر تبادل إطلاق نار بين عائلتين بنجع الشيخ رزق فى مركز دشنا بقنا ، عن مصرع مزارع بطلقات نارية، لخلافهم على الميراث.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بمصرع عربى سمعون عبدالنعيم 37 عام، مزارع، بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة بالجسم.





تبين أن خلاف بين عائلتي رشيدي وسمعون بسبب الميراث، تطور إلى مشاجرة انتهت بتبادل إطلاق نار من جانب الطرفين، انتهت بمقتل المجنى عليه بطلقات رصاص.





من جانبها كثفت أجهزة الأمن من تواجدها، لإعادة الهدوء إلى المنطقة و ضبط المتهمين و السلاح المستخدم فى الواقعة.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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