لإبلاغه عن الجريمة.. أهالى شهيدى الغربة يقدمون الشكر لشاب سودانى.. فيديو

قدم أهالى شهيدى الغربة بـنجع حمادى، الشكر للشاب السودانى، الذى بلغ عن جريمة قتل الشابين المصريين بالرصاص على يد شخص سعودى أثناء أداء عملهم.

جاء ذلك خلال مراسم دفن جثامين الشهداء، فى مقابر الأسرة بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادى.

أثنى المشاركين فى الجنازة، بموقف الشاب السودانى، ودوره فى كشف حقيقية الجريمة، فى وقتها، قبل أن تقيد ضد مجهول.

قال حسنى عبدالرازق، مدرس، أثناء خطبته فى المشيعين، نتقدم بالشكر الجزيل للشاب السودانى الذى شاء الله تعالى أن يكون موجودًا أثناء ارتكاب الجريمة الغادرة، ليشهد أمام الله و أمام القضاء على هذه الجريمة الغادرة بحق أبنائنا، داعيًا الله تعالى أن يجزيه خيرًا عن هذا التصرف الشجاع.

كما قدم عبدالرازق، نيابة عن أهالى الشهيدين، الشكر للمشاركين فى تشييع الجثامين، وكل من كان له دور فى تيسير إجراءات وصول الجثامين إلى مسقط رأسهم بقنا.

وكان الشهيد عادل محمد عبدالامام، و عزالدين محمد عبدالشافى، يعملان نجارين مسلح، قد لقيا مصرعهما على يد شخص سعودى، لرفضهما إجراء أعمال سباكه لعدم معرفتهم بذلك، فأطلق عليهم وابل من الرصاص من بندقية آلية.

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