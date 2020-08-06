محافظ قنا يبحث فرص العمل المتاحة لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، و الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، اجتماع لبحث فرص العمل المتاحة داخل المحافظة لإستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد الذى انتشر فى جميع انحاء العالم.

جاء ذلك بحضور مدير مركز المعلومات و مديرى إدارات " الإستثمار، تشغيل الشباب، مسئولى مديرية القوى العاملة".

و أشار محافظ قنا، إلى أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة " نورت بلدك " التى تم اطلاقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستيعاب العمالة العائدة من الخارج ودمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم.

كلف الداودى، الحضور بسرعة حصر فرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وتصنيفها طبقًا لمجالاتها سواء زراعية أو صناعية أو غيرها مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف محافظ قنا، أنه إلى جانب فرص العمل التى سوف يتم توفيرها فإن المحافظة سوف تساهم فى توفير قروض ميسرة للراغبين فى إقامة مشروعات خاصة بهم من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية"مشروعك" وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

اقرأ أيضًا :

انتخابات الشيوخ فى قنا.. ٢٩ مرشحا مستقلا و ١٣ حزبيا بينهم ٥ سيدات يخوضون منافسة شرسة على ٣ مقاعد

انهيار منزل قديم في مدينة قنا دون وقوع خسائر في الأرواح