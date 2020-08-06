AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ قنا يبحث فرص العمل المتاحة لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:22 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، و الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، اجتماع لبحث فرص العمل المتاحة داخل المحافظة لإستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد الذى انتشر فى جميع انحاء العالم.

جاء ذلك بحضور مدير مركز المعلومات و مديرى إدارات " الإستثمار، تشغيل الشباب، مسئولى مديرية القوى العاملة".

و أشار محافظ قنا، إلى أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة " نورت بلدك " التى تم اطلاقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستيعاب العمالة العائدة من الخارج ودمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم.

كلف الداودى، الحضور بسرعة حصر فرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وتصنيفها طبقًا لمجالاتها سواء زراعية أو صناعية أو غيرها مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف محافظ قنا، أنه إلى جانب فرص العمل التى سوف يتم توفيرها فإن المحافظة سوف تساهم فى توفير قروض ميسرة للراغبين فى إقامة مشروعات خاصة بهم من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية"مشروعك" وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

اقرأ أيضًا :

انتخابات الشيوخ فى قنا.. ٢٩ مرشحا مستقلا و ١٣ حزبيا بينهم ٥ سيدات يخوضون منافسة شرسة على ٣ مقاعد

انهيار منزل قديم في مدينة قنا دون وقوع خسائر في الأرواح

محافظ قنا يبحث فرص العمل المتاحة لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج
محافظ قنا يبحث فرص العمل المتاحة لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج
محافظ قنا يبحث فرص العمل المتاحة لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج
محافظ قنا يبحث فرص العمل المتاحة لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج
محافظ قنا يبحث فرص العمل المتاحة لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الصناعة توفر فرص عمل للـ ٢٣ مصريًا العائدين من ليبيا

التنمية المحلية والصناعة والهجرة يبحثون توفير فرص عمل للعمالة العائدة

بحضور محافظ أسوان.. اجتماع موسع لدمج المصريين العائدين من الخارج فى مشروعات التنمية.. صور

التنمية المحلية والصناعة والهجرة.. توفير قروض ميسرة لبعض العمالة العائدة من الخارج.. أهم المؤشرات والمعلومات الرئيسية عن العائدين.. حصر فرص العمل المتاحة في كل محافظة وإتاحتها على الموقع

ترشيحاتنا

نجا منها بأعجوبة.. سمكة قرش تهاجم رجلا تحت الماء.. صور

"قلت لزوجتي تكوني طالق لو فعلت كذا وفعلت هل يقع الطلاق؟".. الإفتاء ترد

بكاب ونظارة.. محمد صلاح يخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٦-٨-٢٠٢٠

الرياض تعود للصدارة.. ننشر خريطة إصابات كورونا في السعودية

تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن بعد تفجير بيروت.. نانسي صلاح في المستشفى.. وعملية جراحية لـ مربية هيفاء وهبي

AdvertisementS

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

اتفاق تاريخي.. تفاصيل مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

"قلت لزوجتي تكوني طالق لو فعلت كذا وفعلت هل يقع الطلاق؟".. الإفتاء ترد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٦-٨-٢٠٢٠

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل كورونا.. أفضل الطرق لـ تقوية المناعة

اورلاندو بلوم يفسد لايف كاتي بيري مع جمهورها بهذه الطريقة ..صور

طريقة عمل التونة.. 3 وصفات مغذية وموفرة