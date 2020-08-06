AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وداعا كورونا.. قوص المركزي للعزل تسجل صفر إصابات..صور

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:37 م
وداعا كورونا.. قوص
وداعا كورونا.. قوص المركزي للعزل تسجل صفر إصابات..صور
Advertisements
يوسف رجب

قال كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، إن مستشفى قوص المركزي للعزل سجل اليوم الخميس، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد خروج اخر حالة من المستشفى اليوم.


جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل للتأكد من توفير الادوية والمستلزمات الطبية والتزام جميع العاملين بالاجراءات الوقائية.


و أوضح شلبى، بأنه تم تعافي وخروج 207 حالات مصابة بفيروس كورونا من المستشفى منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم و فقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


أشار السكرتير العام، إلى أن مستشفى قوص ثانى مستشفى يسجل صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد بعد مستشفى فرشوط المركزى، لافتًا إلى أن ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفى جهودا مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس.


و شدد شلبى، على المواطنين بضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على انتظام معدل انخفاض الإصابات والإشغال داخل مستشفيات العزل.



اقرأ أيضًا :

انتخابات الشيوخ فى قنا.. ٢٩ مرشحا مستقلا و ١٣ حزبيا بينهم ٥ سيدات يخوضون منافسة شرسة على ٣ مقاعد

انهيار منزل قديم في مدينة قنا دون وقوع خسائر في الأرواح





وداعا كورونا.. قوص المركزي للعزل تسجل صفر إصابات..صور
وداعا كورونا.. قوص المركزي للعزل تسجل صفر إصابات..صور
وداعا كورونا.. قوص المركزي للعزل تسجل صفر إصابات..صور
وداعا كورونا.. قوص المركزي للعزل تسجل صفر إصابات..صور
وداعا كورونا.. قوص المركزي للعزل تسجل صفر إصابات..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة المرور على العزل بقنا تتابع مستشفى فرشوط المركزى بقنا

خروج ١١٢ حالة من مصابي فيروس كورونا بمستشفى فرشوط بقنا

خروج وتعافي 165 حالة من مصابى كورونا بمستشفى قوص المركزي..صور

خروج وتعافي 90 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى الصدر بقنا

تعافي 109 مصابين بفيروس كورونا وخروجهم من حميات قنا.. صور

تعافي وخروج 172 حالة مصابة بـ كورونا من مستشفى قنا العام

ترشيحاتنا

إحالة دعوى مطالبة محمد رمضان بـ25 مليون جنيه تعويضا للطيار الموقوف للخبراء

حكم التباطؤ في توزيع التركة لعقود بعد وفاة المورث.. البحوث الإسلامية يجيب

كواليس انتقال موليكا نجم مازيمبي إلى ليل الفرنسي .. وحقيقة عرض الاهلي

أخبار الرياضة.. حقيقة عرض الأهلي لـ موليكا.. تكريم الأطباء في افتتاح الدوري

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

حصل على عطايا بقيمة 5 ملايين جنيه.. الرقابة الإدارية تضبط منتحل صفة المستشار الإعلامي لوزارة التعليم

AdvertisementS

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

اتفاق تاريخي.. تفاصيل مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

"قلت لزوجتي تكوني طالق لو فعلت كذا وفعلت هل يقع الطلاق؟".. الإفتاء ترد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٦-٨-٢٠٢٠

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل كورونا.. أفضل الطرق لـ تقوية المناعة

اورلاندو بلوم يفسد لايف كاتي بيري مع جمهورها بهذه الطريقة ..صور

طريقة عمل التونة.. 3 وصفات مغذية وموفرة