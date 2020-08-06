وداعا كورونا.. قوص المركزي للعزل تسجل صفر إصابات..صور

قال كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، إن مستشفى قوص المركزي للعزل سجل اليوم الخميس، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد خروج اخر حالة من المستشفى اليوم.





جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل للتأكد من توفير الادوية والمستلزمات الطبية والتزام جميع العاملين بالاجراءات الوقائية.





و أوضح شلبى، بأنه تم تعافي وخروج 207 حالات مصابة بفيروس كورونا من المستشفى منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم و فقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





أشار السكرتير العام، إلى أن مستشفى قوص ثانى مستشفى يسجل صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد بعد مستشفى فرشوط المركزى، لافتًا إلى أن ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفى جهودا مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس.





و شدد شلبى، على المواطنين بضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على انتظام معدل انخفاض الإصابات والإشغال داخل مستشفيات العزل.







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