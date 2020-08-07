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محافظات

للنهوض بمستوى المعيشة.. وفد حكومى يتابع مشروعات حياة كريمة بـ3 قرى فى قنا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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يوسف رجب

وفد مجلس الوزراء يتابع مشروعات مبادرة " حياة كريمة "بقرى نجع سعيد والسمطا قبلى  والدهسه فى قنا.

أجرى وفد من المكتب الفنى برئاسة مجلس الوزراء، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى كل من قرية نجع سعيد والسمطا قبلى بمدينة دشنا وقرية الدهسة بمدينة فرشوط بمحافظة قنا.

ضم الوفد كل من: المهندس محمد أحمد، والمهندس محمد أسامه، ممثلى المكتب الفنى برئاسة مجلس الوزراء، و رافقهما المهندس عبدالهادى محمد، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بقنا، حسن عثمان، مدير مديرية التضامن الإجتماعى والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة والمهندس محمد نصر، نائب مدير الوحدة، بالإضافة إلى مسئولى فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى و مسئولى شركة مياه الشرب و ممثلى الجمعيات الأهلية.

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن الجولة تأتى في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجًا وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل علي خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب.

أوضح الداودى، أن الزيارة تأتى ضمن مجموعة من الزيارات الميدانية التى تقوم بها الكوادر الفنية لفريق متابعة المشروعات بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الوزراء فى عدد من المحافظات التى يجرى تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها للوقوف ميدانيًا على الموقف التنفيذي وسبل دفع العمل لإنهائها وتحقيق حياة كريمة لأهالي القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ قنا، على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بخطى متسارعة للانتهاء من مشروعات مبادرة حياة كريمة من خلال خطوات عملية لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بهدف رفع مستوى جودة الحياة لأهالي القرى الأكثر احتياجًا ودعم احتياجاتهم الأساسية من خدمات ومرافق وتوفير فرص عمل.

و أشار محافظ قنا، إلى أنه ترأس عدة اجتماعات وجولات ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة.


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للنهوض بمستوى المعيشة.. وفد حكومى يتابع مشروعات حياة كريمة بـ3 قرى فى قنا
للنهوض بمستوى المعيشة.. وفد حكومى يتابع مشروعات حياة كريمة بـ3 قرى فى قنا
للنهوض بمستوى المعيشة.. وفد حكومى يتابع مشروعات حياة كريمة بـ3 قرى فى قنا
للنهوض بمستوى المعيشة.. وفد حكومى يتابع مشروعات حياة كريمة بـ3 قرى فى قنا
للنهوض بمستوى المعيشة.. وفد حكومى يتابع مشروعات حياة كريمة بـ3 قرى فى قنا
للنهوض بمستوى المعيشة.. وفد حكومى يتابع مشروعات حياة كريمة بـ3 قرى فى قنا
للنهوض بمستوى المعيشة.. وفد حكومى يتابع مشروعات حياة كريمة بـ3 قرى فى قنا
للنهوض بمستوى المعيشة.. وفد حكومى يتابع مشروعات حياة كريمة بـ3 قرى فى قنا
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