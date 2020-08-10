وزير التعليم العالي : أعمال التنسيق تتم بشكل إلكتروني يضمن سلامة الجميع

قام د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم بجولة تفقدية لمقر مكتب التنسيق الرئيسى الجديد بجامعة عين شمس.





وأكد الوزير على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأسرهم، وشدد على اتباع العاملين بالتنسيق لتعليمات التباعد الاجتماعى، والتطهير، وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية استلام الأوراق، والطلبات، والتعامل المباشر مع الطلاب وغيرها.





وأشار الوزير إلى أن أعمال التنسيق تتم بشكل إلكتروني بالكامل منذ سنوات وبنجاح، وهو ما يضمن سلامة الجميع، موضحًا تجهيز مقر لاستقبال الطلاب المتقدمين للتنسيق بكل جامعة بحيث يتوجه كل طالب لأقرب جامعة لمقر سكنه، فى حالة وجود أى استفسارات أو طلبات.





وأكد د.عبد الغفار على أن مقر التنسيق الرئيسى فى أتم جاهزيته لاستقبال جميع الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وكذلك الشهادات المعادلة. كما تفقد الوزير المكاتب والقاعات المخصصة لاستقبال الطلاب، واطمئن على توفير الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بالمكان، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم، مؤكدا على أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات، مشيدًا بتفهمهم واستماعهم لمشاكل المواطنين، والتحقيق فيها، وتلبية طلباتهم.





وأكد الوزير على أن الانتهاء من استعدادات التنسيق يأتى استكمالا للجهد الكبير الذى بذلته منظومة التعليم الجامعى بكل مؤسساتها فى إتمام العام الدراسى السابق بنجاح، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المسؤولة عن متابعة امتحانات الفرق النهائية بالمجلس الأعلى للجامعات، مازالت تتابع عن كثب مهمة اجتياز طلاب الفرق النهائية لامتحاناتهم والحصول على شهادات التخرج بنجاح، لافتًا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى تجاوز أزمة كورونا فى مجال التعليم والتعليم العالى من خلال ضمان سير العملية التعليمية بما يحقق أهدافها ويحافظ على مصلحة الطلاب.





وأضاف د.خالد عبد الغفار استمرار متابعة الجهود حتى الانتهاء من عملية التنسيق بالكامل، وحتى تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وبدء العام الدراسي القادم، مشيرًا إلى تجهيز خطة العام الدراسى الجديد والتى تعتمد على نظام "التعليم الهجين"؛ لزيادة الاعتماد على التعليم عن بعد، ومراعاة التخصصات الدراسية التى تتطلب دراسة عملية، موضحًا أنه تم تخصيص 4.8 مليار جنية؛ لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات، وأن التداعيات التي نتجت عن جائحة الكورونا أكدت على أهمية الانتهاء من هذه الخطة في أقرب وقت.



