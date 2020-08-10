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حوادث

ضبط واقعتى حفر وتنقيب عن الآثار بأسوان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تمكنت مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان اليوم من ضبط واقعتى حفر وتنقيب عن الآثار خلف معبد إدفو .

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة السياحة والآثار بأسوان قيام جزار، ونجليه، وإخصائى بشركة للصوامع والتخزين – جميعهم مقيمون خلف معبد إدفو بالحفر خلسة بمسكن كلٍ منهما بقصد البحث عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان تم استهداف مسكن الأول "الجزار" ونجليه، وأمكن ضبط أحد نجليه، والعثور على حفر غير منتظم الشكل بقطر 2م وعمق 3م تقريبًا، ينتهى بعدد 2 سرداب، بطول 3م، أحدهما به قواعد حجرية إمتداد لمعبد إدفو وعليها نقوش يشتبه في أثريتها، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر ، وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بقيامه بالإشتراك مع باقى المتهمين في الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

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وبإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية أفادت أن الحفر بقصد البحث عن الآثار، وأن السرداب يُمثل كشف أثرى، ويُعد امتداد لمعبد إدفو من الناحية الشرقية، وأن النقوش المعثور عليها أثرية "ترجع إلى العصر البطلمى".

كما تم إستهداف مسكن الثانى "الأخصائى" وأمكن ضبطه ، والعثور على عدد 2 حفر، الأولى دائرى الشكل بقطر 2م وعمق 3م تقريبًا، ويوجد بالركن الشمالى جزء من عامود "غير مكتمل" من الحجر الرملى خالى من النقوش بارتفاع 1.5م، والثانى "غير منظم" الشكل بقطر 3م وعمق 5م تقريبًا، وبه بعض الأحجار الرملية الخالية من النقوش، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، وبإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية، أفادت أن الحفر بقصد البحث عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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