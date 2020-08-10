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ديني

البحوث الإسلامية يطلق حملة إلكترونية بمناسبة العام الهجري الجديد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:59 م
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
أعلن مجمع البحوث الإسلامية، عن إطلاق حملة توعوية إلكترونية بعنوان "الهجرة انتماء وعمل"، وذلك بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب_ شيخ الأزهر، حيث يتم تنفيذ الحملة من خلال توجيه الرسائل التوعوية إلكترونيًا على موقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وتليجرام"، وذلك بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف. 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد ، إن إطلاق الحملة يأتي تزامنًا مع موسم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه هذه الهجرة المباركة من دروس وقيم المهمة نحن جميعًا بحاجة إلى تطبيقها والاستفادة منها في واقعنا الحالي؛ للعبور بالوطن إلى بر الأمان في ظل التحديات التي نواجهها جميعًا، مثل حب الوطن وأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع، وضرورة العمل على استقراره، بالإضافة إلى أهمية التعاون والإحساس بالآخرين وخاصة وقت الأزمات، وضرورة التعايش المشترك بين الجميع، واحترام العهود والمواثيق.

وقال عياد ، إن أحداث الهجرة المباركة وما بها من أحداث بعثت برسائل للجميع بأهمية التوكل على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب وتوزيع الأدوار، وأهمية أن يؤدي كل فرد دوره في المجتمع حتى يزدهر ويستقر، وبيان أن الاتحاد والعمل الجماعي هو الضمانة الأقوى لعبور كل المحن ومواجهة الصعاب.

وأوضح الأمين العام، أن المجمع حريص على استغلال المناسبات الدينية والاجتماعية لإحياء القيم الأخلاقية والمجتمعية في حياة الناس، وعلى بيان المعاني الإنسانية للإسلام، والتي تدعونا جميعًا إلى التعاون بين الجميع لأجل الحفاظ على الوطن.

وأشار الأمين العام، إلى أن المادة العلمية للحملة سيتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، لنشرها على موقع المجمع باللغة الإنجليزية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع.
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