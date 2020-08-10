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فن

نشرة الفن.. أمينة خليل تتعرض لانتقادات قاسية.. وكنزي عمرو دياب تخطف الأنظار عبر انستجرام

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرض أبرزها في السطور التالية:


بعد صورتها مع تامر حبيب برفقة خطيبها.. أمينة خليل تتعرض لانتقادات قاسية
تعرضت الفنانة أمينة خليل للانتقادات، بعد انتشار صورة لها مع خطيبها عمر طه والسيناريست تامر حبيب خلال إجازتها في الساحل الشمالي.

 حرصت النجمة شهيرة على توعية جمهورها وتحذيرهم من تجاهلهم لمرض فيروس كورونا خاصة بعد إعلان إعادة فتح المستشفيات مرة أخرى.

 نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


بلوك صيفي.. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار عبر انستجرام
نشرت كنزى ابنة النجم عمرو دياب صوره جديده لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .


 نشر خبير التجميل علاء التونسي مجموعة من الصور للفنانة ريهام حجاج عبر صفحته الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

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