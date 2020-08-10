استقالة الحكومة اللبنانية بعد قليل.. ودياب يقدمها خطية لـ عون في قصر بعبدا

أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، بأن رئيس الحكومة حسان دياب سيعلن بعد قليل استقالة حكومته.

وذكرت مصادر لـ" النهار" أن دياب سيتوجّه إلى بعبدا لتقديمها خطية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون الذي يقبلها.

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ومن المقرر أن يطلب ميشال عون من دياب وحكومته الاستمرار بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

أما الاستشارات النيابية الملزمة، فيستبعد تحديد موعدها اليوم إفساحًا في المجال أمام الاتصالات للاتفاق على من سيكون رئيس الحكومة المقبلة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أعلنت اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب سيعلن استقالة الحكومة من مكتبه.





وعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم الاثنين جلسة، في خضم تصاعد موجة استقالات الوزراء على خلفية انفجار بيروت، والاحتجاجات التي يشهدها لبنان.



