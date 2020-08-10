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شريف مدكور يروى تفاصيل إصابته بالسرطان.. وكيف نجح في التعامل معه

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:27 م
شريف مدكور
شريف مدكور
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ريهام فيكتور
قال الإعلامى شريف مدكور، إن تجربة تعرضه لمرض السرطان كانت امتحانا كبيرا وعظيما على المستوى النفسي والعائلي، مؤكدا أنه لم يحدث تغيير جذرى فى شخصيته بعد مروره من هذه التجربة وإنما كان اختبارا عظيما من الله.

وأضاف  الإعلامى شريف مدكور، خلال حواره ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية دى ام سى، أنه سعيد بقدرته على تغيير فكر ووجهة نظر الناس عن "المرض الوحش" أو السرطان، ووجه رسالة لكل مريض سرطان، قائلا: "نص العلاج نفسية خذ الأمور ببساطة وثق فى الله".

وأشار الإعلامي شريف مدكور، إلى أنه لم يصدم بعد معرفته بخبر تعرضه للإصابة بمرض السرطان، مضيفا: "كنت رايح التصوير وصورت حلقتين بعد استقبال الخبر على طول".

وأوضح أن السبب وراء عدم ارتباكه هو طلبه من الله فى العمرة أن يبعث إليه رسالة تدل على حبه له، ومن بعدها بأربعة شهور تعرض لهذه التجربة وظهر حب الناس له فتيقن أنها رسالة الله له.
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