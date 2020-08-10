AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للتخفيف على المواطنين.. محافظ الفيوم يوجه بمراجعة تسعير مقابل تصالح مخالفات البناء

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:29 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة التسعير، بمراجعة مقابل التصالح على مخالفات البناء، بعد ورود عدد من الشكاوى، بهدف التيسير على المواطنين.

كما وجه المحافظ بزيادة عدد لجان التصالح إلى 11 لجنة للإسراع في إنجاز الأعمال والانتهاء من فحص الملفات المقدمة للتصالح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، لاستعراض ما تم إنجازه في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ورؤساء مجالس المدن، ومدير ادارة الأملاك، وأعضاء لجنة التسعير، ومندوب من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء اللجان الفنية المختصة بالتصالح.


قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد مخالفات البناء التي تم رصدها بمراكز المدن، وأعداد المتقدمين للتصالح، وإجمالي الذين قاموا بدفع جدية التصالح حتى الآن، بالإضافة إلى أبرز المشكلات التي تواجه القائمين على تنفيذ القانون، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتحفيز المواطنين على التصالح، ومنها إنشاء قسم استعلام بجميع المراكز التكنولوجية بمجالس المدن للرد على استفسارات المواطنين حول موقف وحداتهم السكنية.

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم عن موافقة المحافظ على ملفات التصالح لعدد 35 حالة جديدة بمدينة الفيوم، لافتا الى تنفيذ عدد من الإزالات للعقارات التي لم يتقدم مالكيها للتصالح حتى الآن، مشيرًا أن المحافظ وجه بسرعة البت في ملفات التصالح، والتيسير على المواطنين في اشتراطات الحماية المدنية.

كما تم استعراض عدد الندوات التوعوية التي أقيمت بمراكز المحافظة لحث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات التصالح للمباني والعقارات المخالفة، فضلًا عن إرسال إنذارات بقطع المرافق والإزالة للمباني المخالفة، وكذا استعراض موقف الملاعب المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية.

للتخفيف على المواطنين.. محافظ الفيوم يوجه بمراجعة تسعير مقابل تصالح مخالفات البناء
للتخفيف على المواطنين.. محافظ الفيوم يوجه بمراجعة تسعير مقابل تصالح مخالفات البناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وجه بتيسير الإجراءات.. محافظ الفيوم يتابع ملف التصالح في مخالفات المباني

محافظ المنوفية: توفير جميع التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 29 ألفا و500 طلب تصالح في مخالفات البناء

شعراوى: خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء.. إلغاء الإجازات للعاملين بملف التصالح.. تلقى الطلبات طول أيام الأسبوع.. فتح منافذ بالمراكز والمدن والأحياء

سكرتير أسيوط يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بمركزى صدفا وأبوتيج

الدولة تنتصر للمواطن فى مواجهة مافيا العقارات.. التنمية المحلية: المسئولية الجنائية فى قانون مخالفات البناء يتحملها المالك وتسهيلات واسعة للمواطنين.. عرفة: الدولة تتحمل تكلفة الإزالة بدلا من المواطن

ترشيحاتنا

الأهلي يتعاقد مع الخبير التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

عملية جراحية عاجلة لـ تركي آل الشيخ غدا

قتلى وجرحى في انفجار كبير بمدينة بالتيمور الأمريكية.. فيديو وصور

بعد 4 شهور من الإغلاق .. افتتاح مطار معيتيقة الليبي .. فيديو

عروج ريس.. القبطان العثماني يصل للبحر المتوسط .. ماذا يريد أردوغان ؟

اتحاد الكرة يعلن أسباب تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف توفي مصطفى حفناوي؟ القصة الكاملة

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. كيف تحدث جلطة المخ وأعراضها

10 نصائح غذائية للوقاية من الانسداد الرئوي