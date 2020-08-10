رسميا.. استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب

أعلن وزير الصحة اللبناني تقديم حكومة رئيس الوزراء حسان دياب استقالتها رسميا إلى الرئيس ميشال عون.





وأضاف أن حسان دياب سيعلن استقالة الحكومة في خطاب للشعب اللبناني في وقت لاحق من مساء اليوم.





وكانت وزير الدفاع زينة عكر قد أعلنت قبل قليل استقالتها من حكومة دياب.





وقالت قناة "سكاي نيوز" إن المتظاهرين اللبنانيين يطالبون باستقالة البرلمان بعد استقالة حكومة حسان دياب على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت عقب انفجار مرفأ لبنان.





وأضافت أن المحتجين يرشقون القوى الأمنية بالحجارة بمحيط البرلمان.





وكان المتظاهرون قد بدأوا في التوافد على ساحة الشهداء وسط بيروت وفي محيط البرلمان.





وكان المتظاهرون قد بدأوا في التوافد على ساحة الشهداء وسط بيروت وفي محيط البرلمان.