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مرأة

بنسبة 17%.. تطور مناعة مرضى كورونا وزيادة الأجسام المضادة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها هيئة حماية المستهلك في روسيا، أن مناعة جسم الإنسان تتطور بشكل ملحوظ ضد فيروس كورونا التاجي المستجد.

وأوضحت الدراسة أن هناك كميات جيدة من الجلوبين المناعي الذي يقوم بمحاربة الفيروس وارتفاع نسبته إلى17.7%، بحسب موقع 
ديلي ميل.

وقالت رئيسة القسم في الهيئة، آنا بوبوفا - خلال اجتماع مع المجلس التنسيقي لمكافحة "كورونا"، إنه يوجد تطور في الجهاز المناعي بجسم الإنسان في محاربة الفيروس.

وأوضحت بوبوفا أنه تم فحص جهاز المناعة لدى المصابين بالفيروس وفحصهم بعد 30 يوما من التعافي، ولوحظ زيادة المناعة لدى نفس الأشخاص بنسبة 49.4% . 

وأكدت نتائج الدراسة هذه المعلومات حيث أوضح الباحثون أنه بعد أن مضت فترة قليلة على الإصابة بـ كوفيد 19 ازداد عدد الأجسام المضادة.
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