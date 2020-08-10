AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل وعود ما قبل الزواج تتسبب فى مشكلات أسرية؟ .. تعرف على رأى الشارع

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:48 م
المشكلات الأسرية
المشكلات الأسرية
Advertisements
البهي عمرو
عرض برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة "اون"، وتقدمه المذيعة "هيدي كرم"، والمذيعة شريهان ابو الحسن"، تقريرا من الشارع لمعرفة رأى المواطنين فى السؤال التالي: " هل عدم تحقيق الوعود اللى قبل الزواج .. بيعمل مشاكل".

وقال أحد المواطنين خلال التقرير إن "معظم الوعود قبل الزواج أو فى فترة الخطوبة معظمها بيكون فيك، وبالتالي الزوجة تبدأ من هنا تعلم أنه لا يلتزم بكلامه وتحدث مشكلات".

وأوضح مواطن آخر" ممكن الظروف التى تحدث بعد الزواج تتسبب فى تغيير الوعود التى تم الاتفاق عليها قبل الزواج، مؤكدًا أن الراجل يمكن أن يعد المرأة بعمل ما لكن بعد الانجاب قد تكون هناك صعوبة في تحقيقه".

وفى نفس السياق قالت إحدى الفتيات إن الرجل قبل الزواج يعد المرأة بأشياء كثيرة، ولكن بعد الزواج تتغير هذه الوعود، مؤكدًة أن هذا الأمر لا يمثل سببا لـ المشكلات الكبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيدي كرم: توجد طفرة واضحة ومخيفة في نسبة الطلاق.. شاهد

ماضي ما قبل الزواج.. موضوع سجال بين هيدي كرم وأحمد صلاح حسني

الرجالة مش زي بعض.. أحمد صلاح حسني: الست أذكى من الراجل بكتير

شيريهان أبو الحسن: مراية الحب عامية ومفيش حد بيتغير بعد الجواز.. فيديو

شريهان أبو الحسن: الحياة في الماضى كانت أبسط وأقل تعقيدا .. فيديو

شريهان ابو الحسن: الحياة بين الزوجين مشاركة في المعاناة الاقتصادية

ترشيحاتنا

أفضل المهنيين في التشيك.. السيرة الذاتية للمدير الفني الجديد لقطاع ناشئ الأهلي

كارتيرون يقرر استبعاد 5 لاعبين استعدادا للاتحاد السكندري

أخبار الرياضة| عملية جراحية لتركي آل الشيخ.. سر غضب أحمد فتحي من فايلر.. أسباب تأجيل مباراة المصري.. رونالدو يتوج بجائزة جديدة

بأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه.. الإسكان تطرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل

قرار جديد من إيهاب جلال بشأن مصابي كورونا بالمقاصة قبل مواجهة الزمالك

بعد إقلاعه عن التدخين.. حسني شتا: قد إيه الواحد كان غبي في تدمير صحته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف توفي مصطفى حفناوي؟ القصة الكاملة

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. كيف تحدث جلطة المخ وأعراضها

10 نصائح غذائية للوقاية من الانسداد الرئوي