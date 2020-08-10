هل وعود ما قبل الزواج تتسبب فى مشكلات أسرية؟ .. تعرف على رأى الشارع

عرض برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة "اون"، وتقدمه المذيعة "هيدي كرم"، والمذيعة شريهان ابو الحسن"، تقريرا من الشارع لمعرفة رأى المواطنين فى السؤال التالي: " هل عدم تحقيق الوعود اللى قبل الزواج .. بيعمل مشاكل".
وقال أحد المواطنين خلال التقرير إن "معظم الوعود قبل الزواج أو فى فترة الخطوبة معظمها بيكون فيك، وبالتالي الزوجة تبدأ من هنا تعلم أنه لا يلتزم بكلامه وتحدث مشكلات".
وأوضح مواطن آخر" ممكن الظروف التى تحدث بعد الزواج تتسبب فى تغيير الوعود التى تم الاتفاق عليها قبل الزواج، مؤكدًا أن الراجل يمكن أن يعد المرأة بعمل ما لكن بعد الانجاب قد تكون هناك صعوبة في تحقيقه".
وفى نفس السياق قالت إحدى الفتيات إن الرجل قبل الزواج يعد المرأة بأشياء كثيرة، ولكن بعد الزواج تتغير هذه الوعود، مؤكدًة أن هذا الأمر لا يمثل سببا لـ المشكلات الكبيرة.