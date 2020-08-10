هل وعود ما قبل الزواج تتسبب فى مشكلات أسرية؟ .. تعرف على رأى الشارع

وقال أحد المواطنين خلال التقرير إن "معظم الوعود قبل الزواج أو فى فترة الخطوبة معظمها بيكون فيك، وبالتالي الزوجة تبدأ من هنا تعلم أنه لا يلتزم بكلامه وتحدث مشكلات".





وأوضح مواطن آخر" ممكن الظروف التى تحدث بعد الزواج تتسبب فى تغيير الوعود التى تم الاتفاق عليها قبل الزواج، مؤكدًا أن الراجل يمكن أن يعد المرأة بعمل ما لكن بعد الانجاب قد تكون هناك صعوبة في تحقيقه".



