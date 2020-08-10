جامعات المعرفة الدولية تعلن إطلاق 6 برامج جديدة.. التفاصيل الكاملة

تحتفل جامعات المعرفة الدولية بمرور عام من التعاون مع "جامعة كوفنتري" البريطانية بإعلانها عن تقديم عدد من البرامج الجديدة في الكليات التابعة لفرع الجامعة في مصر.





كانت جامعة "كوفنتري" بدأت في تقديم مناهجها المعتمدة في المملكة المتحدة إلى في مصر، وذلك من خلال فرع جامعة كوفنتري بجمهورية مصر العربية الذي تستضيفه مؤسسة جامعات المعرفة الدولية في مقر المؤسسة المتميز في العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة خلال العام الجامعي 2019/2020.





يأتي ذلك كجزء من التعاون مع "السويدي إديوكيشن" الذي شهد إطلاق 9 برامج دراسية من خلال كليات الهندسة والحاسبات والعلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لـ "لجامعة كوفنتري الأم" في سبتمبر 2019، وذلك احتفالا بمرور عام على هذا التعاون.





وتقوم جامعات المعرفة الدولية حاليًا بتعزيز أطر التعاون مع جامعة "كوفنتري" لإطلاق ستة برامج دراسية تتضمن برنامج الأعمال والتسويق، المحاسبة والمالية، وإدارة الأعمال، وإدارة الأعمال والموارد البشرية، إلى جانب برنامج علم النفس وعلم النفس الرياضي والتدريبي، ووفقا للحصول على الموافقات اللازمة، سيتم تقديم هذه البرامج في فرع جامعة "كوفنتري" في مصر بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية.





وأشار الدكتور محمود علام، رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، إلى أن إضافة المزيد من برامج البكالريوس في المجالات المختلفة الذي من شأنه تحقيق التنوع في البرامج الدراسية وهو ما يتطلع اليه الطلاب في مصر.





وأضاف علام أن إطلاق هذه البرامج جاء بعد دراسة دقيقة لاحتياجات السوق وتفضيلات الطلاب، مؤكدا على استمرار مؤسسة جامعات المعرفة الدولية في دعم الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق مسيرة عملية ناجحة.





من جانبه رحب المهندس أحمد السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة السويدي إديوكيشن بهذه الخطوة، مضيفا أن "السويدى إديوكيشن تحرص على المساهمة في تطوير النظام التعليمي كركيزة لتقدم هذه الأمة حيث يعد توسيع نطاق البرامج التعليمية في مؤسسة جامعات المعرفة الدولية لاستيعاب المزيد من التخصصات كخطوة إلى الأمام نحو تزويد الجيل الجديد بفرص لتنمية شغفهم في الاتجاه الصحيح، مسترشدين بأفضل الخبرات التي تقدمها الكوادر الأكاديمية في جامعة كوفنتري.





ومن المقرر إطلاق برنامج علم النفس الرياضي والتدريبي في سبتمبر 2021، حيث أعرب البروفيسور جون لاثام، رئيس جامعة كوفنتري، عن تطلعه وسعادته لتوسيع شراكة الجامعة.





وأضاف بروفيسور لاثام "سرني الترحيب بالطلاب الجدد في مؤسسة جامعات المعرفة الدولية بفرع كوفنتري في مصر في سبتمبر الماضي، حيث أننا سعداء بما قدمته الجامعة حتى الآن خلال هذه السنة الأولى، حيث ساهمت في بناء بيئة تعليمية مبتكرة تعززها الخبرة التعليمية التي أصبحت جامعة كوفنتري معروفة بها حول العالم".





وقال: "احتفالا بنجاح إطلاق الشراكة في 2019، شعرنا أنه من المهم تقديم مجموعة أكبر وأكثر تنوعا من البرامج في مجالات الدراسة المختلفة، حيث ساهم الأكاديميون لدينا في المملكة المتحدة في تطوير البرامج، لمنح فرع جامعة كوفنتري في مؤسسة جامعات المعرفة الدولية القدرة على تكرار الجودة والخبرة التعليمية التي نقدمها في الجامعة الأم بالمملكة المتحدة."





كما قال بروفيسور لاثام "يعكس هذا التوسع التزامنا بتطوير برامج فرع جامعة كوفنتري في مصر وتقديم أفضل ما لدى الجامعة للطلاب في مصر".





وتعمل جامعة كوفنتري بشكل وثيق مع مؤسسة جامعات المعرفة الدولية لتقديم شهادات البكالوريوس في العام الدراسي 2019 /2020 فى تسع برامج جامعية في مجالات الهندسة والحاسبات والتصميم والإعلام.





يخطط فرع جامعة كوفنتري في مؤسسة جامعات المعرفة الدولية تقديم البرامج التالية اعتبارًا من سبتمبر 2020:

· بكالوريوس الأعمال والتسويق

· بكالوريوس علوم المحاسبة والمالية

· بكالوريوس إدارة الأعمال BBA

· بكالوريوس إدارة الأعمال والموارد البشرية

· بكالوريوس علم النفس

· بكالوريوس علم النفس الرياضي والتدريبي (بدء من سبتمبر 2021)





وجار حاليًا الحصول على الموافقات المطلوبة لهذه البرامج.