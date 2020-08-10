تنسيقية الاحزاب: 10 % نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ

قالت ايمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن المرأة المصرية داعمة للدولة في كل استحقاتها الانتخابية؛ موضحة أن مجلس الشيوخ بيت الخبرة الذي يدرس القوانين قبل الطرح على مجلس النواب.





وأضافت خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ وتقديمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن مصر فقدت الفترة الماضية الغرفة الثانية «مجلس الشيوخ»؛ لتوفير دعائم الديمقراطية؛ مطالبة المصريين النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.





ورددت: «انزل يا مصري واختار اللي انت عايزة ومتسمعش لكلام القنوات التي تحرض على عدم المشاركة»؛ منوهة أن 10 % من مجلس الشيوخ يمثله المرأة المصرية.





وأكدت أن مشاركة المرأة في الانتخابات تضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة.