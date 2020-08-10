تعليم أسوان: قبول طلبات تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية حتى 3 سبتمبر القادم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان قبول طلبات تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية إلى مدارسها للعام الدراسى 2020 /2021 وذلك حتى يوم الخميس 3 سبتمبر القادم.





وأشارت المديرية إلى أن يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بعد موافقة الجهة المنقول إليها الطالب.





وأوضح بيان لمديرية التربية والتعليم بأسوان اليوم الإثنين بأن يتم تسليم طلبات التحويل بالنسبة للمرحلة الإبتدائية بداية من الصف الثانى وذلك بإدارة التعليم الإبتدائيى بديوان المديرية ، ويتم تسليم طلبات التحويل بالنسبة للمرحلة الإعدادية بإدارة التعليم الإعدادى بديوان المديرية.





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هذا وقد كانت مديرية التربية والتعليم بأسوان قد أعلنت عن بدء التقدم بملفات التجديد للوظائف الإشرافية الخاضعة للقانون رقم (155) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية رقم (428) لسنة 2013 وذلك لوظائف التوجيه والإدارة التعليمية والمدرسية إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2020/7/5 حتى يوم الخميس الموافق 2020/7/16.





وأوضحت مديرية التربية والتعليم بأسوان، فى بيان لها، أنه يتم تسليم الملفات المستوفاة للشروط لتنسيق الإدارات التعليمية كل فيما يخصه وذلك على التفصيل التالى : "وظائف التوجيه لمن اجتازوا المسابقة رقم (5) لسنة 2017، ووظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل إدارة مدرسية لمن اجتازوا المسابقة رقم (2) لسنة 2014، والمسابقة رقم (6) لسنة 2018 ".





وأشار بيان مديرية التعليم، إلى أنه يتم تسليم ملفات التجديد لوظائف (مدير ووكيل إدارة تعليمية - موجه عام - موجه أول) إلى إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية بديوان المديرية.