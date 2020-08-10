ضمن مبادرة حياة كريمة .. قافلة طبية مجانية تزور قرية وادى العلاقى في أسوان

قامت قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات بالكشف المجانى على أهالى قرية وادى العلاقى شمال شرق مدينة أسوان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياه كريمة" للقرى الأكثر إحتياجًا بنطاق المدينة.





وشملت أعمال القافلة الكشف المجانى على المواطنين وصرف العلاج اللازم للمرضى، وتحديد العمليات اللازمة، كما تضمنت أعمال القافلة أيضًا تنظيم قافلة دينية من الأزهر الشريف لتوعية المواطنين والرد على إستفسارهم.





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كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أشاد بروح التلاحم بين الجهود الحكومية والمجتمع المدنى والأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من أجل تحقيق التنمية المستدامة للمقيمين من البدو في المناطق الصحراوية الواقعة في نطاق القرية من خلال الدفع بالقوافل الطبية والبيطرية والتوعية الدينية ، بجانب إقامة منارة إشعاع تنويرى وتثقيفي بإنشاء معهد إزهرى .





وأثنى اللواء أشرف عطية على معدلات الإنجاز التى نفذتها إحدى الجمعيات بإنهاء المرحلة الأولى للمبادرة والتى تشمل إعادة تأهيل ورفع كفاءة 52 منزلًا بقرية وادى العلاقى التى تقع على مسافة 160 كم جنوب شرق مدينة أسوان ، بجانب التخطيط لإنشاء 19 منزلا بناء على طلب المحافظة لاستيعاب كافة الأسر التى تعيش في خيام بدائية .





وأشار المحافظ إلى أن ذلك يستهدف تحويل الوضع الحالى إلى حياة كريمة لأهلنا من البدو، وهو الذى يتوازى مع تقديم المساعدات الاجتماعية للمقيمين بالقرية، علاوة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى وفتح فصول لمحو الأمية، فضلًا عن توفير متطلبات المعيشة من مياه شرب وكهرباء.



