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محافظات

محافظ أسوان يشيد بروح التلاحم لإنجاز مشروعات وادي العلاقي| صور

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بروح التلاحم بين الجهود الحكومية والمجتمع المدنى والأزهر الشريف بقيادة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من أجل تحقيق التنمية المستدامة للمقيمين من البدو في المناطق الصحراوية الواقعة في نطاق القرية من خلال الدفع بالقوافل الطبية والبيطرية والتوعية الدينية ، بجانب إقامة منارة إشعاع تنويرى وتثقيفي بإنشاء معهد إزهرى وهو الذى يأتى فى ظل ملحمة البناء والتنمية التى تقوم بها الدولة حاليًا لتحسين مستوي المعيشة بقرية وادى العلاقى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة".


جاء ذلك إثناء لقاء المحافظ مع الدكتور أحمد طارق الأمين العام المساعد لبيت الزكاة والصدقات بالأزهر الشريف ، وأيضًا منار أحمد نائب رئيس جمعية قبس من نور الخيرية.


وأثنى اللواء أشرف عطية على معدلات الإنجاز التى نفذتها الجمعية بإنهاء المرحلة الأولى حيث تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة 52 منزلا بقرية وادى العلاقى التى تقع على مسافة 160 كم جنوب شرق مدينة أسوان ، بجانب التخطيط لإنشاء 19 منزلا آخر بناءً على طلب المحافظة لإستيعاب كافة الأسر التى تعيش في خيام بدائية .


ولفت المحافظ إلى أن ذلك يستهدف تحويل الوضع الحالى إلى حياة كريمة لأهلنا من البدو  ، وهو الذى يتوازى مع تقديم المساعدات الإجتماعية للمقيمين بالقرية ، علاوة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى وفتح فصول لمحو الأمية ، فضلًا عن توفير متطلبات المعيشة من مياه شرب وكهرباء.


وكشف أشرف عطية عن أن متابعة ودفع عجلة العمل لمشروعات مبادرة " حياة كريمة " يقع على سلم أولويات المحافظة حيث هناك متابعة ميدانية يومية لهذه المشروعات داخل 11 قرية بمختلف المراكز الإدارية بدعم من وزارتى التخطيط والتنمية المحلية ومنها المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بقرية وادى العلاقى مثل تطوير مبنى الوحدة الصحيه بالقرية والذى سيضم عيادة لصحة الأسرة ، ومعمل للتحاليل الطبية ، بجانب صيدلية ومكاتب إدارية وسكن للأطباء وأطقم التمريض ، وأيضًا رفع كفاءة مرشح مياه الشرب بإنشاء خزان خرساني علوى ضخم بديلا للخزان المتهالك  ، بالإضافة إلى تزويد القرية بعدد مائة عمود إنارة كهربائية ومولد يكفي لإنارة الشوارع بصفة دائمة.


وشدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات من أجل تحقيق المرحلة التالية والتى ستشمل التنمية الاقتصادية لخلق فرص عمل جديدة فى مشروعات زراعية وبيئية متوسطة ومتناهية الصغر ، بجانب التنمية الثقافية وتنمية المهارات ومحو الأمية.

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