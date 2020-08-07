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محافظات

القومي للمرأة بأسوان يواصل توعية السيدات بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم مبادرة "صوتك لمصر بكرة " التى أطلقها المجلس القومى للمرأة فى إطار الإستعداد لإنطلاق إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 والمقرر إجراؤها خلال يومى 11 و12 أغسطس الجارى.

ويأتى تنفيذ هذه المبادرة بهدف تعريف المواطنين خاصة السيدات بدور وصلاحيات مجلس الشيوخ ، والتأكيد على مشاركتهن فى العملية الإنتخابية .

فيما أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأن المبادرة إنطلقت يوم الثلاثاء الماضى وتستمر حتى يوم الأحد القادم إستعدادًا لإنطلاق إنتخابات مجلس الشيوخ 2020.

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وأشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن المجلس القومى للمرأة يهدف من إطلاق هذه المبادرة التأكيد على المشاركة السياسية للسيدات فى الإنتخابات ، خاصة أن هناك نسبة تمثيل للمرأة داخل مجلس الشيوخ ، بجانب تعريف السيدات بدور وصلاحيات مجلس الشيوخ .

وفى نفس السياق أوضحت الإذاعية حنان الدسوقى عضو فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأن أعضاء المجلس توجهن إلى السيدات فى منازلهن بنطاق مراكز ومدن المحافظة ، وبعض المصالح التى يتردد عليها السيدات لتعريفهم بدور وصلاحيات مجلس الشيوخ وعدد المقاعد ونسبه تمثيل المرأة فى المجلس، بجانب أهمية تصويت المرأة فى الإنتخابات.

وقالت حنان الدسوقى بأنه من المواقع التى تم زيارتها التأمين الصحى، وعمل لقاء مع الممرضات وتوجيه نصائح لهن بحكم تواصلهن الأكبر مع السيدات والأمهات أثناء تقديم الخدمة لهن بالتأمين الصحى، بجانب إستهداف السيدات اللاتى يتعاملن مع المؤسسات والجمعيات الخيرية واللاتى يتواصلن أيضًا مع شريحة كبيرة من السيدات فى القرى والنجوع بالدرجة الكبيرة.
القومي للمرأة بأسوان يواصل توعية السيدات بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور
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