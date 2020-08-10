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اقتصاد

بارتفاع 33%.. القاهرة للأدوية تربح 114 مليون جنيه خلال 2020/2019

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:31 م
القاهرة للاودية
القاهرة للاودية
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علياء فوزي
كشفت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية،التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام، عن العام المالي الماضي (2019-2020)، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 33.6 %.

واعلنت الشركة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 113.8 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو 2020، مقابل 85.17 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.

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وارتفعت مبيعات القاهرة للأدوية خلال العام المالي الماضي لتسجل مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 957.6 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح خلال الفترة بلغ 92.22 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 72.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر من العام المالي الجاري بنسبة، لتصل إلى 773.32 مليون جنيه، مقابل 735.83 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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