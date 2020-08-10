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فن

أخويا وابني اللي بموت فيه.. منة فضالي تحتفل بخطوبة ابن عمتها.. شاهد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:02 م
منة فضالي
منة فضالي
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مصطفى كرم
احتفلت الفنانة منه فضالي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بخطوبة ابن عمتها. 


ونشرت منه فضالي صورة لابن عمتها وخطيبته وعلقت عليها قائلة "فرحتي كبيرة جدا جدا ابن عمتي واخويا وابني اللي بموت فيه خطب الف مليون مبروك يا بشمهندس احمد كان نفسي احضر الخطوبه تتعوض في الفرح مبروك حبيبي ولعروستك القمر اللي حتنور عائله الفضالي".

 
وشاركت منة فضالى مؤخرا في مسلسل "حب عمرى"مع عدد من نجوم الفن. 


المسلسل تأليف تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.



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